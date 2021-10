John Ruffo, uno de los fugitivos más buscados durante 23 años, pudo haber sido visto en un partido de los Dodgers

News

Ángela Reyes

(CNN) — El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos pide la ayuda de la población para identificar a un hombre que, según los investigadores, se parece mucho a uno de sus fugitivos más buscados, que lleva 23 años prófugo.

John Ruffo fue condenado a finales de la década de 1990 por una trama de fraude bancario de US$ 350 millones y sentenciado a 17 años y medio de cárcel. Se le concedió una fianza, y nunca se presentó en prisión para cumplir su condena.

Nunca se llegaron a recuperar unos US$ 13 millones de la plata.

En septiembre de 2016, a los investigadores les llegó una pista de que Ruffo, quien ahora tiene 66 años, había estado en un partido de béisbol entre los Boston Red Sox y los LA Dodgers. El partido había tenido lugar el 5 de agosto de ese año y él, según la información, estuvo allí sentado a unas cuatro filas del punto de home y vestía una camisa azul, dijo el Servicio de Alguaciles en un comunicado de prensa.

Un video del juego confirmó que un hombre cuyo aspecto coincidía con la descripción de Ruffo estaba sentado varias filas atrás del home. Antes de ese posible avistamiento de 2016, a Ruffo no se lo había captado desde 1998, cuando lo vieron en un cajero automático en Nueva York, informaron los alguaciles.

El último avistamiento confirmado de Ruffo fue en 1998 en un cajero automático de Nueva York, según el Servicio de Alguaciles. Esta es la última imagen conocida de él.

Los investigadores pudieron determinar la ubicación del siento: sección 1 del Dugout Club, fila EE, asiento 10. Pero aunque han encontrado el asiento y han identificado a la persona que lo compró, no han podido identificar al hombre de la camisa azul.

Ahora Ruffo es el personaje del podcast de noticias de ABC “Have You Seen This Man?”.

Luego de la condena por su papel en lo que el Servicio de Alguaciles dice que fue uno de los fraudes bancarios más grandes de la historia de Estados Unidos, a Ruffo se le concedió una fianza de US$ 10 millones y se le ordenó que debía presentarse en una prisión federal de Nueva Jersey el 9 de noviembre de 1998, para comenzar a cumplir su sentencia de 210 meses de cárcel. Pero nunca apareció.

Al día siguiente se emitió una orden de arresto. El cuerpo de alguaciles descubrió que el 9 de noviembre Ruffo manejó un auto alquilado hasta un estacionamiento del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. Se cree que rentó el auto ese día más temprano en Manhattan y sacó dinero de un ATM en su camino hacia el aeropuerto neoyorquino, dijo el Servicio de Alguaciles.

Los investigadores dicen que, si el hombre de la camisa azul es Ruffo, probablemente esté usando un alias.

John Ruffo, un “manipulador maestro” que disfruta “el buen vino, el juego y los buenos hoteles”

Desde la desaparición de Ruffo, el Servicio de Alguaciles dice que ha seguido cientos de pistas en Estados Unidos y en todo el mundo. Aunque se ha informado de múltiples avistamientos de Ruffo, la fotografía del cajero automático es el último confirmado. Hace 23 años, Ruffo medía 1,65 metros y pesaba 77 kg aproximadamente, según las autoridades.

“Se sabe que es un experto en informática y que le gustan los buenos vinos, el juego y los buenos hoteles”, dice el comunicado de prensa. “Según reportes, es intolerante a la lactosa. Ruffo era conocido por ser un cuentista, alguien a quien le gustaba engañar y tenía el deseo de impresionar a los demás. Se le ha llamado un maestro de la manipulación”.

Así se vería Ruffo ahora, según una proyección hecha por el Servicio de Alguaciles.

Por su época de empresario en Nueva York, dicen los investigadores, Ruffo tiene diversas conexiones internacionales. Había viajado a Aruba y mostró interés por Italia, donde se sabía que había viajado en el pasado.

Dados esos fuertes lazos internacionales y la probabilidad de que Ruffo pueda estar viviendo en el extranjero, los avisos de búsqueda se han traducido a siete idiomas, dijo el Servicio de Alguaciles.

Se ofrece una recompensa de hasta US$ 25.000 por cualquier información que conduzca a la detención de Ruffo.

El Servicio de Alguaciles dice que cualquier persona con información debe ponerse en contacto con la oficina de distrito más cercana o enviar una pista a través de 877-WANTED2 o la aplicación o el sitio web de la agencia.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.