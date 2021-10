Una adolescente de Florida hace historia como la primera reina trans del baile de bienvenida en su escuela secundaria

CNN - Spanish

Sol Amaya

(CNN) — Con un vestido dorado metálico, su cabello de dos tonos rizado en ondas sin esfuerzo, Evan Bialosuknia parecía la reina indiscutible del baile de regreso a casa en su escuela secundaria.

Había sido nominada para el cortejo del baile de bienvenida de su escuela de Orlando, con suficientes votos para que su nombre figurara en la votación para reina de la fiesta de bienvenida. Pensó que podría tener una oportunidad de ganar, aunque trató de evitar hacerse ilusiones, dijo.

“Estaba muy emocionada de caminar en el cortejo de bienvenida y ser parte de eso, pero también estaba nerviosa incluso si ganaba. ¿Y si la gente lo hiciera para burlarse de mí?”, le dijo a CNN la estudiante de 17 años que está en el último año de la escuela. “La gente es cruel en estos días. Nunca se sabe lo que podría pasar”.

Esos temores se desvanecieron tan pronto como escuchó el estruendoso aplauso cuando su nombre fue mencionado durante el juego de bienvenida de su escuela secundaria a fines de septiembre. Los compañeros de Bialosuknia votaron por ella para ser la reina del baile de bienvenida, la primera estudiante transgénero en Olympia High School en llevar la corona.

Bialosuknia dijo que su coronación la ha hecho sentir más como en casa en la escuela, y el apoyo de sus compañeros de clase le ha demostrado que la mayoría de ellos la ven por lo que es.

“También fue como un alivio de tanta ansiedad”, dijo. “Simplemente, saber que tengo a todos a mi lado y que en realidad están aquí para mí… hace que este proceso de transición se sienta mucho mejor”.

Ella ha recibido respuestas en su mayoría positivas

Bialosuknia se siente más cómoda en su propia piel que la mayoría de los jóvenes de 17 años. Pero su confianza se ganó con esfuerzo, dijo su madre, Marnie. La transición de Bialosuknia es un “proceso largo y difícil”, dijo su madre. Uno en el que su familia la está apoyando.

Desde su coronación, Bialosuknia dijo que se ha visto inundada por mensajes de apoyo y orgullo de sus compañeros. También ha recibido mensajes de odio, pero dijo que las personas que le envían esos mensajes “no comprenden y nunca lo entenderán”.

“Que yo gane no es intentar cambiar la opinión de nadie para que me acepte y entienda”, dijo. “Es solo para mostrar que cualquiera puede hacer cualquier cosa, y si eres parte de la comunidad LGBTQ+, no te hace más raro o más solitario que todos”.

Si bien Marnie Bialosuknia dijo que estaba emocionada por su hija, reconoció que muchos adolescentes trans no pertenecen a un cuerpo estudiantil de apoyo similar ni viven en un hogar con actitud de apoyo. Un estudio de 2019 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estimaron que poco menos del 2% de los estudiantes de secundaria de EE.UU. son trans, y que los estudiantes trans tienen más probabilidades que los estudiantes cisgénero de experimentar acoso violento y riesgo de suicidio.

“Mi esperanza es que, tal vez dentro de cinco años, esto no sea de interés periodístico”, dijo. “Evan es la primera, pero ella no será la última”.

Bialosuknia se puede ver radiante en imágenes de su coronación. Cuando la llamaron por su nombre, siguió la línea de sus compañeros nominados y abrazó a cada uno mientras ellos la animaban con entusiasmo. La banda de música, de pie en formación socialmente distanciada en el campo de fútbol de la escuela, aplaudió. Se agachó para que un administrador de la escuela pudiera colocarle la tiara en la cabeza. Su sonrisa nunca vaciló.

“Si te presentas como una persona fuerte, extrovertida y hermosa, entonces así es como te verás”, dijo.

Es un consejo que ella misma adoptó, y al proyectar esa confianza, ella también comienza a sentirla.

