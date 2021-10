Asesino del Zodíaco: grupo independiente afirma que resolvió el misterio detrás de la identidad del asesino en serie

CNN - Spanish

(CNN) — Las agencias policiales dijeron que todavía están investigando el caso del Asesino del Zodíaco (Zodiac Killer) luego de que un grupo independiente de investigadores de casos afirmó el miércoles que habían resuelto el misterio de quién estaba detrás de los asesinatos en serie de hace décadas.

The Case Breakers, un equipo de 40 antiguos investigadores policiales, dijeron que identificaron al hombre que creen que es el Asesino del Zodíaco utilizando nueva evidencia física y forense e información de testigos presenciales, según un comunicado de prensa.

El grupo también presentó declaraciones juradas ante la corte y obtuvo décadas de fotografías del antiguo cuarto oscuro del hombre, dijo The Case Breakers. En el comunicado identificaron al hombre y dijeron que creen que falleció en 2018.

Los intentos de CNN de comunicarse con los miembros de la familia de la persona identificada no han tenido éxito.

Se cree que el Asesino del Zodíaco es responsable de al menos cinco asesinatos en el norte de California desde 1968 a 1969.

En respuesta a las nuevas afirmaciones, el Departamento de Policía de San Francisco (SFPD, por sus siglas en inglés) confirmó a CNN que todavía hay una investigación abierta.

“No podemos hablar de posibles sospechosos ya que esta es una investigación abierta”, dijo el SFPD en un comunicado.

El FBI, que ha estado apoyando a la policía local en la investigación, tampoco reconoció los reclamos.

“El caso del Asesino del Zodíaco permanece abierto. No tenemos nueva información para compartir en este momento”, dijo el FBI en un comunicado a CNN.

The Case Breakers también dijo en el comunicado que el hombre es responsable del asesinato de Cheri Jo Bates en 1966 en el condado de Riverside, California.

Si bien el Departamento de Policía de Riverside no pudo comentar sobre el hombre identificado por The Case Breakers, el agente de información pública del Departamento de Policía de Riverside, Ryan Railsback, dijo que el Asesino del Zodíaco definitivamente no es la persona responsable de la muerte de Bates.

El único vínculo que el asesinato de Bates tenía en común con el Asesino del Zodíaco era una carta escrita a mano recibida por correo en la que se reclamaba la responsabilidad, dijo Railsback.

El Asesino del Zodíaco, que nunca fue atrapado, ganó notoriedad al escribir cartas a la policía y a los medios locales alardeando de los asesinatos hasta 1974.

Afirmando haber matado a 37 personas, también escribió algunas letras en código e incluyó trozos de ropa ensangrentados como prueba de los actos.

