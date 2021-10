Bolsonaro responde pregunta sobre las muertes por covid-19 en Brasil diciendo que no quiere que lo “molesten”

CNN - Spanish

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que no quiere que lo “molesten” cuando se le preguntó sobre el número de muertos por covid-19 en Brasil este lunes.

En un video publicado en su página de YouTube, Bolsonaro estaba hablando con la prensa y simpatizantes durante una visita a Guarujá en el estado de Sao Paulo. En respuesta a una pregunta sobre las más de 600.000 muertes por covid-19 en Brasil, el presidente de Brasil respondió: “¿En qué país no murió nadie? Contéstame … Mira, no vine aquí para que me molesten”.

Acusan al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de “crímenes contra la humanidad” ante la Corte Penal Internacional

Sus comentarios se producen un día después de que Brasil registró un total de 601.213 muertes por covid-19 el domingo y más de 21 millones de casos en total desde que comenzó la pandemia, según el Ministerio de Salud del país.

Brasil enfrenta críticas por su manejo de la pandemia 3:08

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.