Adele anuncia la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum

olivertapia

(CNN) — Adele anunció la fecha de lanzamiento de su esperado nuevo álbum.

La cantante recurrió a las redes sociales el miércoles para decirles a los fans que el nuevo álbum, “30”, saldrá el 19 de noviembre.

“Ciertamente no estaba ni cerca de donde esperaba estar cuando lo empecé hace casi 3 años”, escribió la cantante. “En realidad, todo lo contrario. Confío en la rutina y la coherencia para sentirme segura, siempre lo he hecho. Y, sin embargo, allí estaba yo a sabiendas, incluso de buena gana, ¡arrojándome a un laberinto de absoluto desorden y confusión interior!”.

30 – November 19 pic.twitter.com/vp6ornlda2 — Adele (@Adele) October 13, 2021

Ella continuó: “He aprendido muchas verdades caseras sobre mí en el camino. Me he despojado de muchas capas, pero también me he envuelto en otras nuevas. Descubrí mentalidades genuinamente útiles y saludables con las que liderar, y siento que finalmente encontré mi sentimiento de nuevo. Me atrevería a decir que nunca me había sentido más tranquila en mi vida”.

Se despidió con: “El hogar es donde el corazón está x”.

El álbum es el primero de Adele desde 2015.

El primer sencillo del álbum, “Easy On Me”, se lanzará el viernes.

