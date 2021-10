Las acciones de Pinterest se disparan con los informes de que PayPal podría comprarlo

Sol Amaya

(CNN Business) — Las acciones de Pinterest subieron este miércoles luego de un informe de que la compañía de pagos digitales PayPal busca comprar potencialmente el sitio web de marcadores.

PayPal explora una adquisición que valoraría a Pinterest en alrededor de US$ 39.000 millones, informó Bloomberg por primera vez, citando a personas con conocimiento del tema. Reuters y The Wall Street Journal también informaron sobre el interés de PayPal, citando fuentes. Las empresas no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de CNN Business.

Las acciones de Pinterest se dispararon casi un 12% este miércoles por la mañana, antes de ceder algunas de esas ganancias.

Pinterest, a menudo considerado como un rincón de Internet más agradable, no obstante, se ha enfrentado a cierta controversia. La compañía anunció a principios de este año que prohibiría los anuncios relacionados con la pérdida de peso después de problemas con el contenido de su plataforma que promocionaba hábitos alimenticios y de estilo de vida potencialmente dañinos.

Pinterest también pagó US$ 22,5 millones el año pasado para resolver una demanda por discriminación de género presentada por su exdirectora de operaciones Francoise Brougher. (Pinterest no admitió responsabilidad como parte del acuerdo).

PayPal tiene un historial de adquisiciones importantes, comprando el servicio japonés de “compra ahora, paga más tarde” Paidy por US$ 2.700 millones el mes pasado. Las compras anteriores de la compañía incluyen la plataforma de pagos móviles Venmo y el sitio de recompensas de compras Honey.

En los últimos años, Pinterest ha introducido más funciones de compra y también se ha asociado con Shopify para facilitar a los vendedores el uso de Pinterest para llegar a clientes potenciales.

