Muere William Hurt, actor ganador del Oscar y protagonista de películas de Marvel

(CNN) — William Hurt, la estrella ganadora del Oscar por “”Kiss of the Spider Woman”, “The Big Chill” y “Broadcast News”, murió, dijo su hijo Will a The Hollywood Reporter. Tenía 71 años.

Gerry Byrne, amigo de Hurt, confirmó la noticia de la muerte del actor a CNN.

“Con gran tristeza, la familia Hurt lamenta el fallecimiento de William Hurt, amado padre y actor ganador del Oscar, el 13 de marzo de 2022, una semana antes de cumplir 72 años”, dijo la familia en un comunicado obtenido por Variety. “Murió en paz, entre familiares, por causas naturales. La familia pide privacidad en este momento”.

La familia no compartió ninguna causa de muerte. Hurt fue diagnosticado con cáncer de próstata en 2018.

CNN se comunicó con el representante y publicista de Hurt para obtener comentarios.

Hurt interpretó una variedad de papeles en películas clásicas de la década de 1980, como “Body Heat”, “Children of a Lesser God”, “Broadcast News” y “The Big Chill”.

Sus papeles más recientes en la pantalla incluyen al general Thaddeus Ross en las películas de Marvel “The Incredible Hulk”, “Captain America: Civil War”, “Avengers: Infinity War”, “Avengers: Endgame” y “Black Widow”.

Su interpretación de un prisionero gay en América del Sur en la película de 1985 “Kiss of the Spider Woman” le valió un Oscar y un premio BAFTA al mejor actor.

Junto con otras tres nominaciones al Oscar, Hurt, quien hizo su debut cinematográfico en 1980 con “Altered States” de Ken Russell, fue nominado a dos premios Emmy y seis Globos de Oro a lo largo de su carrera, según IMDb.

