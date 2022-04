Nike le hizo su propio edificio a Serena Williams

César López

(CNN en Español) — En honor a Serena Williams, la compañía de accesorios deportivos estadounidense, Nike, inauguró el edificio más grande en su central de Oregon. Según el portal de Nike el edificio inspirado en la grandeza de quien para muchos la mejor tenista de todos los tiempos, tiene un área de casi 93.000 metros cuadrados. Lo que equivale a 140 canchas de tenis y es la inversión más grande de Nike en diseño y creatividad.

Nike abrió el edificio más grande en su central de Oregon, inspirado en Serena Williams. (Foto, Nike)

En su interior se pueden observar momentos y memorabilia de Serena en lo que ha sido una de las carreras más prolíficas en la historia del tenis y cuyo ejemplo busca inspirar a los diseñadores y trabajadores que ocuparán el lugar.

Nike define la estructura tripartita en referencia a Serena y al nombre de la diosa alada de la mitología griega en la cual la compañía basa su nombre, con tres conceptos: fenómeno, guerrera y musa.

El edificio cuenta con la certificación LEED Platinum, que es el máximo estándarte en construcciones y diseños que cumplen con la conservación de energía y medio ambiente. (Foto, Nike)

“Todo el edificio te deja sin aliento. Cada elemento, donde quiera que vaya, es una oportunidad para inspirarse. Espero que este edificio aliente a las personas a sacar lo mejor de sí mismas y a soñar más grande de lo que creían posible”, aseguró Serena Williams citada en el artículo de presentación de Nike.

View this post on Instagram A post shared by Serena Williams (@serenawilliams)

La hija de Serena también ha sido motivo de inspiración en el edificio y un teatro de 140 sillas lleva su nombre, Olympia.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.