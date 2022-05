Los 10 estados con mejor salario mínimo en Estados Unidos

Ángela Reyes

(CNN Español) — California —que espera aumentar el salario mínimo a US$ 15,50 por hora para el próximo enero— es actualmente uno de los estados con la mejor paga mínima en Estados Unidos, pero no encabeza la lista: el primer lugar lo ocupa el Distrito de Columbia con un mínimo de US$15,20 la hora, seguido por el estado de Washington.

Un total de 30 estados más la ciudad de Washington (Distrito de Columbia) tienen leyes que establecen salarios mínimos mayores al federal, fijado en US$ 7,25 por hora, según la información del Departamento de Trabajo actualizada a enero de 2022.

Hay estados como Georgia y Wyoming donde, por el contrario, el salario mínimo fijado por las autoridades es menor al federal —en estos casos de US$ 5,15— pero cuando los empleados están sujetos a ambas normas tienen derecho a percibir el más alto.

Al comienzo de 2022, mientras tanto, 21 estados subieron sus salarios mínimos en diferentes rangos que fueron desde centavos a US$ 1,5.

Los estados con mejor salario mínimo

A continuación, la lista de los estados con mejor salario mínimo en Estados Unidos, incluyendo a la ciudad de Washington.

Distrito de Columbia (ciudad de Washington)

Salario mínimo de US$ 15,20 por hora.

Washington (estado)

Salario mínimo de US$ 14,49 por hora.

Massachusetts

Salario mínimo de US$ 14,25 por hora.

California

Salario mínimo de US$ 14,00 para empleadores con hasta 25 trabajadores y de US$ 15,00 para quienes superan esa cifra de empleados.

Nueva York

Salario mínimo de US$ 13,20, y de US$ 15,00 en Long Island, Westchester y la ciudad de Nueva York.

Connecticut y Nueva Jersey Salario mínimo de US$ 13,00 por hora. Arizona Salario mínimo de US$ 12,80 por hora.

Maine y Oregon Salario mínimo de US$ 12,75 por hora. Hay circunstancias específicas en las que se pueden aplicar excepciones a estos montos, explica el Departamento de Trabajo, por ejemplo en ciertos casos de estudiantes a tiempo completo, trabajadores con discapacidades, personas menores de 20 años que estén en sus primeros 90 días de empleo, aquellos que reciben propina y los catalogados como aprendices. El salario mínimo federal El mínimo federal es de a US$ 7,25 por hora desde 2009. La cifra no se ajusta automáticamente, sino que es necesario que el Congreso apruebe y el presidente firme una ley a tales efectos. Este período desde 2009 es el más largo que los trabajadores estadounidenses han pasado sin un aumento salarial por mandato federal. El presidente Joe Biden y algunos demócratas progresistas abogaron anteriormente por un salario mínimo federal de US$ 15, una propuesta que ya corre para los contratistas federales de acuerdo a un decreto del Gobierno, pero que fracasó en el Congreso este año. La propuesta de California

Se espera que el salario mínimo de California aumente a US$ 15,50 por hora el próximo mes de enero debido a que se activó una disposición estatal vinculada a la inflación, dijo este jueves la oficina del gobernador Gavin Newsom.

La oficina de Newsom indicó en un comunicado que la ley de salario mínimo del estado requiere un aumento acelerado cuando la inflación supera el 7%. El Índice de Precios al Consumidor, que mide una canasta de bienes y servicios, subió un 8,3% en los 12 meses que terminaron en abril, informó este miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales.

Diesel a precios elevados y escasez de suministros: así podría ser el próximo golpe para la economía de EE.UU.

Los empleadores con menos de 26 empleados originalmente iban a estar obligados a aumentar el salario mínimo a US$ 15 a partir del 1 de enero de 2023, Departamento de Relaciones Industriales del estado

Según la disposición recién activada, la oficina del gobernador dijo que se requerirá el salario mínimo de US$ 15,50 para todos los trabajadores.

Con información de Shawna Mizelle y Taylor Romine.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.