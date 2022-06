Tiroteos en Estados Unidos: ¿qué hay en el acuerdo bipartidista para el control de armas y qué no?

Melissa Velásquez Loaiza

Washington (CNN) — Un grupo bipartidista de senadores dio a conocer este domingo un principio de acuerdo para la legislación sobre seguridad de armas, brindando una descripción general de un próximo paquete de reformas para abordar uno de los problemas más apremiantes y divisivos de la nación a raíz de los tiroteos masivos en Buffalo, Nueva York, y Uvalde, Texas.

Uno de los factores más importantes que aún deben resolverse en el acuerdo marco es cómo se redactará la legislación. El anuncio incluye el apoyo de 10 senadores republicanos, lo que le daría a la propuesta suficiente apoyo para superar el obstruccionismo del Senado, pero mantenerla durante el proceso legislativo será un gran desafío para que los legisladores lo logren antes del próximo receso del Congreso en dos semanas.

Aún así, los demócratas tienen una meta ambiciosa: redactar el proyecto de ley y mantener a los republicanos a bordo antes del próximo receso, dijeron asesores a CNN. Muchos de los detalles del plan aún no se han resuelto, según un asesor, quien también proporcionó a CNN un resumen más detallado hasta el domingo sobre cómo funcionarían algunas de las disposiciones propuestas.

Esto es lo que los legisladores incluyeron en el marco y lo que dejaron de lado.

Las reformas incluidas en el acuerdo sobre control de armas

Leyes de “alerta temprana”

Una de las piezas más significativas del marco es ayudar a los estados a crear e implementar las llamadas leyes de alerta temprana cuyo objetivo es mantener las armas fuera del alcance de quienes representan una amenaza para ellos mismos o para los demás. Esta legislación proporcionaría una financiación significativa para ayudar a los estados a crear nuevas leyes de alerta temprana, pero los 19 estados, y Washington, que ya tienen estas leyes en los libros también serían elegibles para recibir financiación para mejorar la eficacia de sus programas establecidos.

Inversión en salud mental y telesalud

La propuesta también incluye “inversiones importantes para aumentar el acceso a programas de salud mental y prevención del suicidio; y otros servicios de apoyo disponibles en la comunidad, incluida la intervención y recuperación de crisis y trauma”.

Los legisladores enviarán mensajes sobre estas disposiciones con cuidado durante las próximas semanas porque, si bien los demócratas las consideran importantes, quieren enfatizar que la mayoría de las personas que luchan contra las enfermedades mentales no son violentas.

Cerrando tecnicismo llamado “escapatoria del novio”

Los senadores dijeron que la legislación abordará la llamada escapatoria del novio, que se ocupa de si las parejas no casadas pueden tener armas en caso de ser declaradas culpables de violencia contra una pareja con la que están saliendo.

A principios de este año, los negociadores del Senado involucrados en la Ley de Violencia contra la Mujer abandonaron la disposición debido a las objeciones de la Asociación Nacional del Rifle (NRA por sus siglas en inglés), lo que asestó un duro golpe a los demócratas. Pero su inclusión en este marco indica que al menos 10 republicanos están dispuestos a oponerse al lobby de armas más grande del país en un tema en el que tienen una posición de larga data.

Actualmente, solo una persona que ha estado casada, ha vivido con o ha tenido un hijo con una pareja por la que ha sido condenada por abusar tiene prohibido tener un arma. Cerrar ese tecnicismo significaría que cualquier persona que se considere que ha estado en una relación de pareja seria y haya sido condenada por violencia doméstica ya no sería elegible para poseer un arma.

Proceso de revisión mejorado para compradores menores de 21 años

El otro cambio importante en la legislación es emitir un proceso de revisión más completo para personas entre 18 y 21 años que van a comprar un arma como un AR-15. Bajo una revisión de verificación de antecedentes, el Sistema Nacional Instantáneo de Verificación de Antecedentes Penales también tendría que comunicarse con las fuerzas del orden público estatales y locales para buscar cualquier registro de salud mental o juvenil que lo descalifique, según el asistente demócrata.

El NICS tendría que llamar a la agencia apropiada que adjudica registros de salud mental en cada estado. NICS tendría hasta 3 días para realizar la búsqueda, pero podría extenderse otros siete días si la revisión inicial genera inquietudes, lo que significa que el proceso podría demorar un total de 10 días.

No es un período de espera establecido ya que la revisión de cada individuo puede ser muy diferente, desde solo unas horas hasta 10 días.

Aclarar la definición de un distribuidor de armas de fuego con licencia federal

El lenguaje de esta disposición aún se está debatiendo, pero requeriría que más vendedores de armas de fuego que se demuestre que están “involucrados en el negocio de vender armas de fuego” sean notificados de que necesitan registrarse para convertirse en distribuidores de armas de fuego con licencia federal. Es significativo porque significa que esos comerciantes tienen que realizar verificaciones de antecedentes bajo la ley federal.

Recursos de seguridad escolar

La legislación abordaría un área en la que los republicanos se han centrado en las últimas semanas: la seguridad escolar. Los legisladores dijeron en su comunicado que la propuesta proporciona dinero “para ayudar a instituir medidas de seguridad en las escuelas primarias y secundarias y sus alrededores”, al tiempo que apoya los “esfuerzos de prevención de la violencia escolar” y la capacitación de los empleados y estudiantes de las escuelas.

Lo que no contiene el acuerdo sobre control de armas

Verificaciones de antecedentes ampliadas

En particular, el acuerdo no incluye una disposición que ampliaría las verificaciones de antecedentes para todas las ventas o transferencias de armas de fuego en el país. Actualmente, no se requieren verificaciones de antecedentes para las ventas y transferencias de armas por parte de vendedores privados y sin licencia.

Los demócratas han apoyado durante mucho tiempo tal requisito, y el año pasado la Cámara de Representantes aprobó una legislación sobre armas que ampliaría las verificaciones de antecedentes en todas las ventas comerciales de armas, marcando el primer movimiento del Congreso sobre un control significativo de armas desde que los demócratas ganaron la Casa Blanca y la mayoría en ambas cámaras de Congreso.

Prohibición de armas de asalto

También se omite una prohibición federal de armas de asalto de estilo militar, otra medida que los demócratas han estado impulsando en los últimos años, citando tiroteos masivos que involucraron tales armas.

Mayor edad mínima de compra

Además, el acuerdo no incluye un cambio en la edad que una persona debe tener para comprar un arma de estilo de asalto. Los demócratas, incluido el senador de Virginia Occidental Joe Manchin, el demócrata más conservador de la cámara, han dicho que la edad para comprar armas de asalto debe aumentarse de 18 a 21 años.

