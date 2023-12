36 jours en mer : récit des naufragés qui ont survécu aux hallucinations, à la soif et au désespoir

FASS BOYE, Senegal (AP) — Le voyage de Fass Boye, petit village de pêche sénégalaise, jusqu’aux îles Canaries en Espagne, porte d’entrée de l’Union européenne, était censé durer une semaine. Mais plus d’un mois plus tard, le bateau en bois transportant 101 hommes et garçons s’éloignait de plus en plus de la destination prévue. Ils dépérissent sous un vent assourdissant et un soleil implacable. Ceux qui sont morts à bord étaient jetés dans l’océan jusqu’à ce que les survivants n’aient plus d’énergie. Les corps ont alors commencé à s’accumuler sur le pont.

