Familiares y amigos se dan a la tarea de buscar a un joven desaparecido en Gilroy, en solo 2 horas encontraron un cadáver dentro de un lago

“Yo lo busqué, yo dije que no iba a ir de aquí hasta que no lo encontrara y ya lo encontramos, pero no lo encontramos como yo quería,” dijo Rosa Lara de Lara hermana del hombre desaparecido, durante una entrevista con Telemundo 48.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.