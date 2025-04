Second Harvest enfrenta nuevos desafíos y pide apoyo a la comunidad

Con el objetivo de mitigar estos retos, la organización ha lanzado el programa “Bridge the Gap” (Construyendo el Puente), pidiendo el apoyo de la comunidad. En los últimos meses, Second Harvest ha sentido la presión de no contar con las casi 177,000 libras de comida que normalmente reciben, lo que equivale a casi un millón de dólares en alimentos.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.