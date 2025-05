Quitan más de 40 visas a operadores de transporte de exportación

“Cruzan a pie o en sus carros con los oficiales donde les están quitando las visas, porque los acusan por de cabotaje, no lo dudo que hay algunos que hay algunos que están dentro de esa situación, pero hay muchísimos y la mayoría no, pero pues los carros y los tractocamiones se quedan allá los chóferes no podemos dejarlos todo el sábado y todo el domingo allá para que después vayan a entregar”

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.