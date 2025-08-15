Le remueven visa a esposo de alcaldesa de Mexicali

Carolina Garcia

Mexicali, Baja California (t3).- Una nueva crisis enfrentan funcionarios públicos en Baja California, en esta ocasión el gobierno de Mexicali, con la remoción de la visa de turista para cruzar hacia Estados Unidos, del esposo de la alcaldesa, Norma Alicia Bustamante, su esposo, Luis Guerrero, es también funcionario del gobierno estatal.

Los hechos se registraron el pasado 8 de agosto, cuando intentó cruzar hacia Estados Unidos a través de una de las garita en la ciudad.

A pesar de la especulación generada tras esta remoción, fue hasta las 11 de la mañana de este viernes, cuando la alcaldesa confirmó los hechos, a través de sus redes sociales, informando lo siguiente:

“En relación con la información sobre la situación migratoria de mi esposo Luis Guerrero, aclaramos que él fue entrevistado para revisión en la garita de Mexicali, tras hacer una serie de preguntas las autoridades retuvieron su visa sin motivo alguno o aviso previo, esto sólo afecta a él en su situación de cruce fronterizo” culminó firmando con su nombre.

Fue en mayo pasado, cuando tanto la gobernadora, Marina del Pilar y su esposo quién también era funcionario, Carlos Torres, confirmaron que su visa fue revocada, siendo la primer gobernadora de todo el país, a la que se le removía su visa para cruzar hacia Estados Unidos.