Mujer haitiana da a luz en taxi

Published 1:48 PM

Carolina Garcia

MEXICALI, B.C. (T3) – Una mujer de 36 años que se encontraba trasladándose junto con su hija en un taxi en calle 11, dio a luz al bordo de la unidad, fue personal de Cruz Roja quien arribó al lugar tras ser notificados sobre la emergencia.

Juan Manuel Granados, cortó el cordón umbilical y arropó al menor hasta que fue trasladado junto con su madre al Hospital Materno Infantil. Sin embargo, personal de la benemérita institución enfrentó diversos problemas de comunicación ya que la mujer no hablaba español, fue su hija, una niña de tan solo 10 años quién dominaba el idioma quien se encargó de apoyarlos, la menor no solo hablaba español, sino portugués y francés.

En cerca de 26 años de paramédico en diversos lugares del país y con formación militar, Juan Manuel explicó a Telemundo que estos momentos son gratificantes, además de que contrastan con lo vivido en las últimas semanas en un escenario violento de la ciudad.

“En tener una experiencia como esta, para muchos paramédicos, es para la verdad, un logro, es una gran experiencia que cualquiera quisiera experimentar”

Es importante mencionar que en este 2025, Cruz Roja ha apoyado en al menos 10 partos.

Telemundo 23 Yuma-El Centro

