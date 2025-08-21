Skip to Content
En La Quinta estalló un incendio de maleza

Published 11:47 AM

Gracias a la eficiente labor de los bomberos fue sofocado rápidamente un incendio que estallo ayer a las 9:20 de la mañana en el área de la calle Madison y la Avenida 58 en La Quinta donde el fuego devoro varios arbustos y maleza.

La cuadrilla de traga humo con tres unidades permaneció en el lugar hasta las 12 del mediodía.

Las buenas noticias son que no hay reporte de personas heridas y el fuego no puso en riesgo las viviendas de un country club de esa área.

