Gracias a adopciones gratis ha disminuido la sobrepoblación en albergues de animales en el Condado de Riverside

Ayer dieron a conocer más información acerca de la sobrepoblación en los albergues de perros y gatos en el Condado de Riverside, incluyendo el de Thousand Palms y comentaron que en julio pasado su capacidad estaba al 240% y gracias a los eventos de adopciones ya se redujo al 180% y todavía tienen 177 mascotas listas para ser adoptadas.

Cabe remarcar que durante este agosto las familias que adopten un perro o un gato no tendrán que pagar ninguna tarifa, ni por la esterilización, vacunas, microchip e identificación.