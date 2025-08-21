Martha’s Kitchen realizará en octubre los maratones de 5K y 10K

La organización no lucrativa Martha’s Kitchen anunció que realizaran los maratones de 5 y 10 kilómetros.

Los fondos recaudados se destinarán a los servicios del Centro de Navegación para indigentes que brinda servicios y recursos esenciales en Palm Springs.

En el evento familiar pueden participar personas de cualquier edad y se llevará a cabo el 11 de octubre en Palm Springs y tendrán puesto de venta de productos y música en vivo, además los participantes podrán ir disfrazados con temática de Halloween.