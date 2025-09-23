Skip to Content
Pese a cancelación de eventos por redadas migratorias, organización en DHS realizará Fiesta Latina

today at 8:52 PM
Published 8:47 PM

DESERT HOT SPRINGS, Calif. (KUNA) -El club de Mujeres Latinas continua con su labor, pese a que meses atrás tuvieron que cancelar el evento del día del padre debido al temor de una posible redada migratoria por parte de “ICE”, hoy se reincorporan a sus actividades.

En esta ocasión realizarán su tradicional Fiesta Latina con fines de recaudar fondos para otorgar becas a estudiantes de Desert Hot Springs high school.

“Nosotros hacemos un evento del día del padre que es en junio, estábamos promocionando el evento, pero lo tuvimos que cancelar por motivo de las redadas migratorias que hubo, por el miedo de la gente a salir”, comentó Dayanara Díaz, miembro del club.

Este grupo de mujeres latinas altruistas, nos trae un evento que también celebra el mes de la herencia hispana.

Una importante alianza con el distrito escolar unificado de Palm Springs, asegurará la realización del mismo, puesto que contarán con personal capacitado en seguridad para brindar mayor confianza a los asistentes.

Fiesta Latina será este viernes 26 de septiembre de las 5 p.m a las 9 p.m. en las instalaciones de Desert Hot Springs, high school, su entrada será gratuita.

Entre las amenidades que tendrá el evento incluyen presentaciones musicales, dancísticas, comida, bebidas, expositores, mesas de atención y ventas en general.

Juan Monteslo

