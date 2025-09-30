Preparan misa binacional a favor de migrantes

Carolina Garcia

MEXICALI, B.C. (KYMA) – En conjunto con la diócesis de Tucson y Mexicali se prepara una misa binacional el próximo 12 de octubre, la cual arrancará con una caravana que iniciara en San Luis Arizona, para posteriormente cruzar la frontera y culminar en una iglesia que se ubica a un kilómetro de distancia en San Luis Rio Colorado, Sonora.

“Empezaremos a las cuatro ahí en la entrada de San Luis Arizona, en la garita caminaremos, llegaremos al templo y nos prepararemos para la eucaristía entre los dos obispos, haremos un mensaje muy sencillo”. dijo Enrique Sánchez Martínez. Obispo de Mexicali.

En Mexicali se no se ha reportado un incremento en las atenciones que brindan a través de alimentos en cuatro distintos albergues, de acuerdo al encargado de la diócesis, diariamente se ofrecen hasta 200.

“No hemos recibido gran cantidad, es lo que siempre 10 personas 11 personas por semana cuando se hablaba de miles de 500 y cacho, mon señor hablaba ahorita ha evolucionado el fenómeno migrante, no vemos tanta exportación, pero si vemos mucha gente que ya se ha quedado y lo vemos principalmente en un alto índice de gente en situación de calle” declaró Paco Herrejon, Titular Pastoral Migrantes.

Es importante mencionar que uno de los albergues donde brindaban atención permanece solo como comedor tras la pandemia del covid 19.