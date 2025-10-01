En La Quinta se reportó un aparatoso choque entre una camioneta y un autobus Sunbus

Un aparatoso accidente automovilístico se registró cerca de las calles Washington y Eisenhower en La Quinta ayer a las 6:15 de la tarde cuando chocaron una camioneta y un camión de Sunbus.

El chofer del autobús y un pasajero fueron transportados al hospital con heridas leves, mientras que el conductor de la camioneta fue llevado en helicóptero debido a que sufrió heridas de gravedad.

La calle Washington entre la Eisenhower y la Avenida 48 permaneció cerrada mientras los investigadores, los paramédicos y las grúas hacían su trabajo.