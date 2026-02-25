Poblado de North Shore tendrá evento de recolección de basura este sábado
North Shore, California (KUNA) - El departamento de Waste Resources del condado de Riverside, llevará a cabo este proximo sábado 28 de febrero de 8 am a 12 pm un evento de recolección de residuos dirigido a todos los residentes del poblado de North Shore, algunos de los materiales que se aceptaran serán muebles, electrodomésticos, llantas, computadoras, entre otros, con debidas restricciones.
Como recordatorio importante no se aceptara la recolección de partes de automóviles, aceite, solventes, tierra, piedras, cementro, estiércol, tanques de propano, pintura, pesticidas, anticongelante, baterias, focos fluorescentes y basura suelta.
