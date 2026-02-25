Skip to Content
Poblado de North Shore tendrá evento de recolección de basura este sábado

Published 10:17 AM

North Shore, California (KUNA) - El departamento de Waste Resources del condado de Riverside, llevará a cabo este proximo sábado 28 de febrero de 8 am a 12 pm un evento de recolección de residuos dirigido a todos los residentes del poblado de North Shore, algunos de los materiales que se aceptaran serán muebles, electrodomésticos, llantas, computadoras, entre otros, con debidas restricciones.

Como recordatorio importante no se aceptara la recolección de partes de automóviles, aceite, solventes, tierra, piedras, cementro, estiércol, tanques de propano, pintura, pesticidas, anticongelante, baterias, focos fluorescentes y basura suelta.

Todos los detalles los tendrá esta tarde en punto de las 6 pm solo por Telemundo 15.

Juan Montesló

