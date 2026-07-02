Cabildo de San Luis, Arizona aprueba presupuesto de 152.4 millones de dólares para el año fiscal 2027

Abigahil Padilla

SAN LUIS, Ariz. (KYMA) – El Cabildo de la Ciudad de San Luis aprobó el presupuesto correspondiente al Año Fiscal 2026-2027, durante la sesión ordinaria celebrada el pasado 24 de junio, encabezada por el alcalde Riedel y los integrantes del Concejo Municipal.

El presupuesto autorizado, que entró en vigor el 1 de julio de 2026, asciende a 152 millones 375 mil 550 dólares, recursos que serán destinados tanto a la operación de los servicios municipales como al desarrollo de proyectos de infraestructura y mejoramiento urbano.

Del monto total, 43 millones 495 mil 990 dólares estarán dirigidos a proyectos de inversión de capital, entre los que destacan la modernización del sistema de alertamiento para el despacho de bomberos, el reemplazo de radios del Departamento de Policía, la construcción de la intersección y semáforo en Union Street y 4th Avenue, la rehabilitación del tanque de almacenamiento y los tanques de presión del Pozo Número 4, así como la expansión de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del sector poniente.

Las autoridades municipales informaron que una parte importante de los servicios que reciben los habitantes de San Luis se financia mediante los Fondos Gubernamentales, integrados por el Fondo General y el Fondo para Usuarios de Carreteras, además de los Fondos Empresariales destinados al sistema de agua potable y alcantarillado.

Estos recursos permiten cubrir gastos relacionados con la seguridad pública, incluyendo los servicios de policía y bomberos, además del mantenimiento y mejora de calles, parques e infraestructura municipal. Los ingresos del Fondo General provienen principalmente del impuesto local sobre las ventas y de las participaciones estatales.

Por otra parte, los servicios de agua potable y aguas residuales se sostienen a través de las tarifas pagadas por los usuarios, mientras que diversos proyectos de infraestructura reciben financiamiento adicional mediante subvenciones estatales y federales, cuotas de desarrollo y préstamos otorgados por la Autoridad de Financiamiento para Infraestructura del Agua de Arizona (WIFA).

De acuerdo con el Ayuntamiento, el presupuesto para el ejercicio fiscal 2027 refleja el compromiso de la administración municipal de responder a las necesidades actuales de la comunidad, al tiempo que fortalece la planeación para el crecimiento futuro de la ciudad.

Asimismo, busca impulsar el desarrollo económico, preservar el medio ambiente, mejorar los servicios públicos y mantener la estabilidad financiera del municipio mediante una inversión estratégica en obras y programas prioritarios.