Brian Alaniz de la Hoya apuesta por una visión de renovación para el Concilio de San Luis, Arizona

Abigahil Padilla

SAN LUIS, Ariz. (KYMA) – Con una plataforma centrada en el desarrollo económico, la generación de empleos, el acceso a vivienda asequible y el fortalecimiento de la cooperación entre las dos ciudades fronterizas, Brian Alaniz de la Hoya busca formar parte del próximo Concilio de San Luis, Arizona.

El candidato, de 27 años, asegura que su propuesta nace de su experiencia cercana a la comunidad y de su participación en distintas actividades educativas, periodísticas y sociales.

Nacido en Yuma y criado en San Luis, Alaniz de la Hoya actualmente estudia Administración de Empresas y trabaja como maestro suplente en escuelas del Condado de Yuma, una labor que, afirma, le ha permitido conocer de primera mano las necesidades de estudiantes, padres de familia y docentes.

Antes de iniciar su campaña política también colaboró como reportero en un medio de comunicación local y posteriormente ejerció el periodismo de manera independiente, experiencia que fortaleció su interés por involucrarse en temas de participación ciudadana y servicio público.

Al presentar su candidatura, el aspirante señala que uno de los aspectos que lo distinguen es su trabajo comunitario y su participación en diversas causas sociales, entre ellas el apoyo a víctimas de violencia doméstica, la defensa de los derechos de los trabajadores agrícolas, el respaldo a la comunidad LGBTQ+ y la promoción de la libertad de expresión.

Sostiene que su compromiso es representar directamente las necesidades de los habitantes de San Luis, sin responder a intereses particulares.

Dentro de sus principales propuestas identifica la falta de oportunidades laborales como uno de los retos más importantes que enfrenta la ciudad.

Por ello plantea fortalecer a los negocios locales mediante campañas de promoción, revisar el costo de permisos y licencias comerciales y simplificar trámites administrativos para facilitar la apertura y permanencia de empresas.

Asimismo, considera necesario implementar nuevas estrategias para atraer inversiones, industrias y centros de producción que permitan ampliar la oferta de empleo para los residentes.

Como parte de su estrategia para impulsar el crecimiento económico, también propone reducir obstáculos regulatorios para los emprendedores y revisar los costos de diversos permisos comerciales, al considerar que algunos representan una carga para pequeños empresarios y trabajadores independientes.

Entre sus proyectos de mayor alcance destaca la gestión para establecer un campus universitario de gran escala en San Luis, iniciativa que, asegura, permitiría atraer estudiantes, inversiones y nuevas oportunidades de empleo para la comunidad.

Bajo el lema “Liderazgo que renueva”, Brian Alaniz de la Hoya afirma que busca representar a jóvenes, trabajadores, docentes y familias de San Luis con una visión enfocada en el servicio público, el desarrollo económico y una mayor participación ciudadana, solicitando la confianza del electorado para integrar el próximo Concilio de la ciudad.