Antonio Carrillo plantea dar continuidad a proyectos exitosos y construir acuerdos para el futuro de San Luis, Arizona

Abigahil Padilla

SAN LUIS, Ariz. (KYMA) – Con una propuesta basada en el diálogo, la continuidad de los proyectos que han dado resultados y la participación ciudadana, Antonio Carrillo, candidato a concejal de San Luis, Arizona, afirmó que su intención no es llegar al cargo para imponer una visión personal, sino analizar las iniciativas desarrolladas por administraciones anteriores y la actual, con el propósito de fortalecer aquellas que beneficien a la comunidad.

Carrillo, quien ha residido por más de 30 años en San Luis, señaló que el crecimiento de la ciudad exige gobiernos capaces de escuchar, evaluar y trabajar de manera coordinada para responder a las nuevas necesidades de la población.

El aspirante al Concejo Municipal cuenta con una formación académica enfocada en la educación y las ciencias sociales.

Es licenciado en Sociología y Español por la Universidad del Norte de Arizona, además de poseer dos maestrías, una en Educación con énfasis en asesoría y relaciones humanas y otra en Literatura y Español. También cuenta con un diplomado en liderazgo rural.

Durante su campaña, Carrillo ha destacado que su proyecto busca construir consensos antes que generar confrontaciones políticas.

En ese sentido, aseguró que revisará los planes y estrategias implementados por gobiernos anteriores y por la administración actual para identificar qué acciones pueden fortalecerse, actualizarse o ampliarse, siempre considerando las condiciones actuales de la ciudad.

Entre los temas prioritarios de su agenda se encuentra fortalecer la coordinación entre el Concejo Municipal, la administración local y la ciudadanía, convencido de que las decisiones más importantes deben surgir del diálogo y del interés colectivo.

En materia de desarrollo económico, Carrillo propone mantener una evaluación permanente de los planes estratégicos para adaptarlos a los cambios que enfrenta la región y generar mejores condiciones para la llegada de inversiones, la creación de empleos y el crecimiento ordenado de la ciudad.

Respecto a la relación entre San Luis, Arizona, y San Luis, Sonora, considera que la cooperación binacional representa una oportunidad para impulsar proyectos conjuntos en materia educativa, comercial y social, además de respaldar iniciativas que mejoren la movilidad fronteriza y fortalezcan el intercambio económico entre ambas comunidades.

Sobre el tema de vivienda, señaló que será necesario gestionar recursos en coordinación con otras instancias de gobierno para ampliar las opciones habitacionales y responder al crecimiento poblacional que registra la ciudad.

De cara a la jornada electoral del próximo 21 de julio, Antonio Carrillo reiteró su llamado a la participación ciudadana y aseguró que, de resultar electo, buscará desempeñar su función con apego a la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, privilegiando el trabajo conjunto por encima de los intereses particulares.