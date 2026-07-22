Voto anticipado marca tendencia en San Luis Matias Rosales lidera la alcaldía y su equipo encabeza las contiendas para el Concejo

Abigahil Padilla

SAN LUIS, Ariz. (KYMA) – El conteo preliminar de las boletas de voto anticipado coloca a Matías Rosales al frente de la elección por la alcaldía de San Luis, Arizona, mientras que los candidatos de su equipo también aparecen con ventaja en la contienda por los puestos del Concejo Municipal, de acuerdo con el primer reporte oficial difundido por el Condado de Yuma.

La actualización, publicada a las 8:13 de la noche, incluye únicamente el escrutinio de las boletas emitidas de manera anticipada.

En ese momento se habían contabilizado los votos provenientes de 43 de los 47 centros de voto anticipado, por lo que aún permanecen pendientes de integrar las boletas emitidas durante la jornada electoral, los votos provisionales y las boletas anticipadas recibidas después del cierre de las casillas.

Con este primer corte, Matías Rosales suma 439 votos, mientras que James Allen Jr. registra 339, una diferencia preliminar de 100 sufragios. En la misma contienda aparecen Tadeo Azael De la Hoya con 213 votos y Jarmy Rodríguez con 56.

Además de la elección por la alcaldía, los resultados iniciales muestran una tendencia favorable para el grupo político que acompaña a Rosales.

En la contienda por el Concejo Municipal, Erick Luzanilla, Javier Vargas y Octavio Ramírez se ubican al frente de la votación preliminar, de acuerdo con las cifras del voto anticipado, consolidando una ventaja inicial para el equipo.

No obstante, las autoridades electorales han reiterado que estos números no representan el resultado definitivo de la elección, ya que todavía falta contabilizar una parte importante de las boletas.

El comportamiento de los electores que acudieron a votar el día de la elección aún no se refleja en este reporte, por lo que las posiciones pueden modificarse conforme avance el escrutinio.

El Condado de Yuma continuará incorporando los votos pendientes durante las siguientes actualizaciones hasta completar el proceso de conteo oficial.

Será entonces cuando se conozca quién obtuvo el respaldo mayoritario para ocupar la alcaldía de San Luis y quiénes integrarán el próximo Concejo Municipal.

Por ahora, el primer reporte refleja una tendencia inicial favorable para Matías Rosales y para los candidatos de su equipo al Concejo, basada exclusivamente en el voto anticipado, sin que ello constituya un resultado final.