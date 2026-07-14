Cities with the fastest-growing home prices in California
The real estate frenzy spurred by the coronavirus pandemic continues, though at a slower pace. Buyers are still competing for a limited supply of housing, driving up prices for affordable properties.
The typical home value in the United States was $368,720 in May, 0.8% higher than the year before.
Increasing mortgage rates have slowed growth, with prices even declining in some places. But some areas are still seeing price jumps compared to the year before.
Stacker compiled a list of cities with the fastest-growing home prices in California using data from Zillow. Cities are ranked by the dollar change in the Zillow Home Values Index for all homes from the 12 months ending May 2026. The charts in this story were created automatically using Matplotlib. Data was available for 50 cities and towns in California.
#50. San Anselmo
– Typical home value: $1,705,187
– 1-year price change: +$63,701 (+3.9%)
– 5-year price change: +$114,513 (+7.2%)
– Metro area: San Francisco-Oakland-Berkeley, CA
#49. El Segundo
– Typical home value: $1,769,191
– 1-year price change: +$63,996 (+3.8%)
– 5-year price change: +$326,467 (+22.6%)
– Metro area: Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA
#48. Ladera Heights
– Typical home value: $1,725,731
– 1-year price change: +$64,081 (+3.9%)
– 5-year price change: +$386,700 (+28.9%)
– Metro area: Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA
#47. Cupertino
– Typical home value: $3,130,244
– 1-year price change: +$65,980 (+2.2%)
– 5-year price change: +$778,223 (+33.1%)
– Metro area: San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA
#46. Belmont
– Typical home value: $2,316,928
– 1-year price change: +$66,147 (+2.9%)
– 5-year price change: +$408,122 (+21.4%)
– Metro area: San Francisco-Oakland-Berkeley, CA
#45. Bradbury
– Typical home value: $2,169,732
– 1-year price change: +$66,353 (+3.2%)
– 5-year price change: +$299,869 (+16.0%)
– Metro area: Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA
#44. Carmel-by-the-Sea
– Typical home value: $2,416,264
– 1-year price change: +$67,515 (+2.9%)
– 5-year price change: +$540,242 (+28.8%)
– Metro area: Salinas, CA
#43. Emerald Lake Hills
– Typical home value: $2,922,466
– 1-year price change: +$70,127 (+2.5%)
– 5-year price change: +$312,969 (+12.0%)
– Metro area: San Francisco-Oakland-Berkeley, CA
#42. Stanford
– Typical home value: $3,280,137
– 1-year price change: +$71,051 (+2.2%)
– 5-year price change: +$662,019 (+25.3%)
– Metro area: San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA
#41. Dana Point
– Typical home value: $1,746,881
– 1-year price change: +$73,843 (+4.4%)
– 5-year price change: +$598,456 (+52.1%)
– Metro area: Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA
#40. Marshall
– Typical home value: $1,553,066
– 1-year price change: +$74,430 (+5.0%)
– 5-year price change: -103,502.82883009687 (-6.2%)
– Metro area: San Francisco-Oakland-Berkeley, CA
#39. Coronado
– Typical home value: $2,556,382
– 1-year price change: +$78,479 (+3.2%)
– 5-year price change: +$693,566 (+37.2%)
– Metro area: San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA
#38. South Pasadena
– Typical home value: $1,715,274
– 1-year price change: +$78,780 (+4.8%)
– 5-year price change: +$429,789 (+33.4%)
– Metro area: Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA
#37. Kentfield
– Typical home value: $2,818,759
– 1-year price change: +$82,493 (+3.0%)
– 5-year price change: +$219,453 (+8.4%)
– Metro area: San Francisco-Oakland-Berkeley, CA
#36. Solvang
– Typical home value: $1,437,796
– 1-year price change: +$83,887 (+6.2%)
– 5-year price change: +$434,701 (+43.3%)
– Metro area: Santa Maria-Santa Barbara, CA
#35. Saratoga
– Typical home value: $4,103,575
– 1-year price change: +$88,304 (+2.2%)
– 5-year price change: +$1,093,374 (+36.3%)
– Metro area: San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA
#34. Del Monte Forest
– Typical home value: $2,890,734
– 1-year price change: +$89,151 (+3.2%)
– 5-year price change: +$700,820 (+32.0%)
– Metro area: Salinas, CA
#33. Hermosa Beach
– Typical home value: $2,275,475
– 1-year price change: +$89,681 (+4.1%)
– 5-year price change: +$405,469 (+21.7%)
– Metro area: Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA
#32. San Carlos
– Typical home value: $2,470,888
– 1-year price change: +$91,145 (+3.8%)
– 5-year price change: +$434,117 (+21.3%)
– Metro area: San Francisco-Oakland-Berkeley, CA
#31. Palo Alto
– Typical home value: $3,675,706
– 1-year price change: +$93,084 (+2.6%)
– 5-year price change: +$599,388 (+19.5%)
– Metro area: San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA
#30. Bolinas
– Typical home value: $1,932,111
– 1-year price change: +$95,821 (+5.2%)
– 5-year price change: -56,860.10797952302 (-2.9%)
– Metro area: San Francisco-Oakland-Berkeley, CA
#29. Solana Beach
– Typical home value: $2,233,824
– 1-year price change: +$96,207 (+4.5%)
– 5-year price change: +$687,871 (+44.5%)
– Metro area: San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA
#28. San Francisco
– Typical home value: $1,393,773
– 1-year price change: +$98,573 (+7.6%)
– 5-year price change: +$2,267 (+0.2%)
– Metro area: San Francisco-Oakland-Berkeley, CA
#27. Corte Madera
– Typical home value: $1,898,776
– 1-year price change: +$104,035 (+5.8%)
– 5-year price change: +$252,791 (+15.4%)
– Metro area: San Francisco-Oakland-Berkeley, CA
#26. Carpinteria
– Typical home value: $1,532,422
– 1-year price change: +$104,730 (+7.3%)
– 5-year price change: +$501,745 (+48.7%)
– Metro area: Santa Maria-Santa Barbara, CA
#25. Millbrae
– Typical home value: $2,082,827
– 1-year price change: +$108,104 (+5.5%)
– 5-year price change: +$339,340 (+19.5%)
– Metro area: San Francisco-Oakland-Berkeley, CA
#24. Larkspur
– Typical home value: $2,219,264
– 1-year price change: +$109,220 (+5.2%)
– 5-year price change: +$196,776 (+9.7%)
– Metro area: San Francisco-Oakland-Berkeley, CA
#23. Mill Valley
– Typical home value: $2,173,667
– 1-year price change: +$115,231 (+5.6%)
– 5-year price change: +$234,304 (+12.1%)
– Metro area: San Francisco-Oakland-Berkeley, CA
#22. Laguna Beach
– Typical home value: $3,037,163
– 1-year price change: +$121,852 (+4.2%)
– 5-year price change: +$846,818 (+38.7%)
– Metro area: Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA
#21. Menlo Park
– Typical home value: $2,869,009
– 1-year price change: +$150,323 (+5.5%)
– 5-year price change: +$452,218 (+18.7%)
– Metro area: San Francisco-Oakland-Berkeley, CA
#20. Woodside
– Typical home value: $3,926,400
– 1-year price change: +$151,213 (+4.0%)
– 5-year price change: +$589,579 (+17.7%)
– Metro area: San Francisco-Oakland-Berkeley, CA
#19. Tiburon
– Typical home value: $3,112,954
– 1-year price change: +$153,798 (+5.2%)
– 5-year price change: +$350,739 (+12.7%)
– Metro area: San Francisco-Oakland-Berkeley, CA
#18. Del Mar
– Typical home value: $3,793,784
– 1-year price change: +$156,089 (+4.3%)
– 5-year price change: +$1,047,040 (+38.1%)
– Metro area: San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA
#17. Piedmont
– Typical home value: $2,515,001
– 1-year price change: +$166,288 (+7.1%)
– 5-year price change: +$195,582 (+8.4%)
– Metro area: San Francisco-Oakland-Berkeley, CA
#16. Burlingame
– Typical home value: $2,798,699
– 1-year price change: +$171,317 (+6.5%)
– 5-year price change: +$419,752 (+17.6%)
– Metro area: San Francisco-Oakland-Berkeley, CA
#15. Los Altos Hills
– Typical home value: $5,959,006
– 1-year price change: +$174,186 (+3.0%)
– 5-year price change: +$1,128,692 (+23.4%)
– Metro area: San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA
#14. Beverly Hills
– Typical home value: $3,666,259
– 1-year price change: +$175,449 (+5.0%)
– 5-year price change: +$223,824 (+6.5%)
– Metro area: Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA
#13. San Marino
– Typical home value: $2,818,942
– 1-year price change: +$184,626 (+7.0%)
– 5-year price change: +$549,379 (+24.2%)
– Metro area: Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA
#12. Rancho Santa Fe
– Typical home value: $4,383,809
– 1-year price change: +$185,513 (+4.4%)
– 5-year price change: +$1,571,379 (+55.9%)
– Metro area: San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA
#11. Los Altos
– Typical home value: $4,651,182
– 1-year price change: +$196,731 (+4.4%)
– 5-year price change: +$1,159,971 (+33.2%)
– Metro area: San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA
#10. Manhattan Beach
– Typical home value: $3,287,993
– 1-year price change: +$201,521 (+6.5%)
– 5-year price change: +$654,200 (+24.8%)
– Metro area: Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA
#9. Ross
– Typical home value: $4,049,034
– 1-year price change: +$209,283 (+5.5%)
– 5-year price change: +$485,602 (+13.6%)
– Metro area: San Francisco-Oakland-Berkeley, CA
#8. Hidden Hills
– Typical home value: $5,199,075
– 1-year price change: +$227,728 (+4.6%)
– 5-year price change: +$1,552,165 (+42.6%)
– Metro area: Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA
#7. Stinson Beach
– Typical home value: $3,414,859
– 1-year price change: +$256,308 (+8.1%)
– 5-year price change: +$383,320 (+12.6%)
– Metro area: San Francisco-Oakland-Berkeley, CA
#6. Belvedere
– Typical home value: $4,837,642
– 1-year price change: +$289,973 (+6.4%)
– 5-year price change: +$469,227 (+10.7%)
– Metro area: San Francisco-Oakland-Berkeley, CA
#5. Newport Beach
– Typical home value: $3,687,121
– 1-year price change: +$329,237 (+9.8%)
– 5-year price change: +$1,441,808 (+64.2%)
– Metro area: Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA
#4. Portola Valley
– Typical home value: $4,253,425
– 1-year price change: +$370,672 (+9.5%)
– 5-year price change: +$954,633 (+28.9%)
– Metro area: San Francisco-Oakland-Berkeley, CA
#3. Hillsborough
– Typical home value: $5,355,782
– 1-year price change: +$421,513 (+8.5%)
– 5-year price change: +$739,263 (+16.0%)
– Metro area: San Francisco-Oakland-Berkeley, CA
#2. Montecito
– Typical home value: $5,600,703
– 1-year price change: +$493,947 (+9.7%)
– 5-year price change: +$2,079,402 (+59.1%)
– Metro area: Santa Maria-Santa Barbara, CA
#1. Atherton
– Typical home value: $8,220,143
– 1-year price change: +$778,427 (+10.5%)
– 5-year price change: +$1,519,603 (+22.7%)
– Metro area: San Francisco-Oakland-Berkeley, CA