Best anime TV shows of all time

#25. Rurouni Kenshin

A still frame from Rurouni Kenshin



Bandai Visual Company

#24. Ghost in the Shell: Stand Alone Complex

A still frame from Ghost in the Shell: Stand Alone Complex



Gainax

#23. Neon Genesis Evangelion

Kotono Mitsuishi, Yûko Miyamura, and Megumi Ogata in Neon Genesis Evangelion



Aniplex

#22. Fullmetal Alchemist

A still frame from Fullmetal Alchemist



A-1 Pictures

#21. Your Lie in April

Natsuki Hanae and Risa Taneda in Your Lie in April



Bones

#20. Mob Psycho 100

Setsuo Ito in Mob Psycho 100



Barnum Studio

#19. Samurai Champloo

A still frame from Samurai Champloo



Mappa

#18. Jujutsu Kaisen

Jujutsu Kaisen



The Bird Studio

#17. Dragon Ball

A still frame from Dragon Ball



Bandai Namco Pictures

#16. Gintama

Tomokazu Sugita in Gintama



Madhouse

#15. Monster

A still frame from Monster



OLM-Animation Studio

#14. Berserk

Still frame from Berserk



Bandai Namco Games

#13. Code Geass

A still frame Code Geass



Ufotable

#12. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Hiro Shimono, Nobuhiko Okamoto, Natsuki Hanae, and Reina Ueda in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba



Pierrot

#11. Naruto: Shippûden

Junko Takeuchi, Chie Nakamura, and Satoshi Hino in Naruto: Shippûden



Asatsu

#10. One Punch Man

Makoto Furukawa in One Punch Man



Mainichi Broadcasting System (MBS)

#9. Haikyuu!!

Yu Hayashi, Satoshi Hino, Nobuhiko Okamoto, Yoshimasa Hosoya, Ayumu Murase, and Kaito Ishikawa in Haikyuu!!



Frontier Works

#8. Steins;Gate

Asami Imai and Mamoru Miyano in Steins;Gate



Toei Animation

#7. One Piece

Mayumi Tanaka in One Piece



Ocean Group

#6. Dragon Ball Z

Christopher Sabat in Dragon Ball Z



Bandai Visual Company

#5. Cowboy Bebop

Megumi Hayashibara, Unshô Ishizuka, Aoi Tada, and Kôichi Yamadera in Cowboy Bebop



Madhouse

#4. Hunter x Hunter

Mariya Ise and Megumi Han in Hunter x Hunter



D.N. Dream Partners

#3. Death Note

Shidô Nakamura and Mamoru Miyano in Death Note



Wit Studio

#2. Attack on Titan

Yûki Kaji in Attack on Titan



Bones

#1. Fullmetal Alchemist: Brotherhood

Romi Park in Fullmetal Alchemist: Brotherhood