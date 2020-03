Estudian posible aplazamiento del Coachella Fest y el Stagecoach para el mes de Octubre

Kunamundo

El Festival de Música y Artes de Coachella y el Festival de Música Country de Stagecoach podrían ser trasladados a octubre, según una serie de publicaciones, incluyendo Billboard, Variety, y Hollywood Reporter.

En lugar de abril, Coachella se celebraba los fines de semana del 9 y 16 de octubre. La diligencia se trasladaría al 23 de octubre.

Billboard inform que todavia no hay un acuerdo definitivo y que en unas 48 horas se tendria una respuesta definitiva.

No hay noticias sobre si los conciertos y artistas sufrirán cambios.

Según Billboard, Goldenvoice está trabajando con los artistas.

Coachella está programado actualmente para ser encabezado por Frank Ocean, Rage Against the Machine y Travis Scott.

Esta no sería la primera vez que el Empire Polo Grounds organiza un festival de música en octubre. En 2016, Goldenvoice organizó Desert Trip, un festival de otoño con algunas de las mayores leyendas de la música.

En el Valle de Coachella han sido cancelados otros eventos como el BNP Paribas Open en Indian Wells, después de que funcionarios declararan una emergencia de salud pública local en la zona el pasado sabado.

Ya son cuatro los pacientes que han dado positivo para el coronavirus. Los investigadores de salud pública no han podido determinar cómo uno de las personas se infectó, según el Dr. Cameron Kaiser, Oficial de Salud del Condado de Riverside.

Debido a eso, ahora se considera un caso de "difusión de la comunidad", lo que significa que el virus no fue contratado a través de la historia de viaje o el contacto con un caso conocido.

Para minimizar la propagación continua del virus dentro de la comunidad, Eisenhower Health recomienda a cualquier persona que experimente síntomas de coronavirus que llame a la línea directa de coronavirus de Eisenhower al 760-837-8988 (o 760-TEST988) antes de ir a cualquier instalación.

Según los CDC, los síntomas incluyen fiebre, tos y dificultad para respirar.