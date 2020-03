Con impactos de bala encuentran a un hombre en un carro estacionado

Kunamundo

La policía de Cathedral City estaba llevando a cabo una investigación de homicidio el martes después de que el cuerpo de un hombre fue encontrado dentro de un vehículo estacionado.

La policía fue llamada al bloque 68300 de McCallum Way a las 7:15 a.m. La víctima tenía varias heridas de bala en su cuerpo.

En un comunicado, la policía de Cathedral City dijo: "La identidad del difunto no se está divulgando en este momento, a la espera de las notificaciones familiares y a la espera de la investigación por parte de la Oficina del Forense del Condado de Riverside.

"Escuché a los perros ladrando a eso de las 7:15 y entré y él estaba ladrando por la ventana, lo cual era inusual," dijo la vecina, Maureen Woodcock.

Woodcock vive cerca. Dice que salió a ver qué estaba pasando.

"Esta mujer estaba histérica saltando arriba y abajo, oí a un hombre gritar," dijo Woodcock. "Así que salí y le pregunté si todo el mundo estaba bien, si estaba bien, y ella dijo que no lo estaba, que su hermano había sido disparado."

La policía permaneció en escena durante horas mientras arrasaban varias áreas para recolectar pruebas.

Un vecino, Arguemiro Rodriguez, vive unas cuantas casas. Dice que salió de la casa para tomar un café a eso de las 6 a.m., pero no oyó nada. Cuando regresó a casa, se fue a trabajar al patio trasero. Ahí es cuando dice que oyó gritos.

Mientras tanto, no está claro si se han hecho detenciones.

Una investigación de homicidio ha sido iniciada por los detectives de la policía de Cathedral City. Los detectives están trabajando activamente en este caso, sin embargo, el Departamento de Policía está pidiendo ayuda a la comunidad. Si tiene información relacionada con este incidente o cree que puede tener información, comuníquese con los detectives de policía de Cathedral City al 760-770-0300 / Detective Sargento Rick Sanchez al 760-202-2488 o a través del sitio web del Departamento de Policía de Cathedral City en: cathedralcitypolice.com.

Si tiene información posiblemente asociada con este incidente, también puede reportar su información de forma anónima a través de la línea directa de WeTip al: 1-(800)-78-CRIME o WWW.WETIP.com.