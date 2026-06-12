El debut récord de SpaceX en bolsa, explicado en cifras

Por Ramishah Maruf, CNN

La tan esperada oferta pública inicial (OPI) de SpaceX finalmente despegó.

Wall Street celebró el debut, los inversionistas minoristas realizaron tantas órdenes de compra que provocaron interrupciones temporales en la plataforma Robinhood y el hombre más rico del mundo se convirtió en el primer billonario del planeta.

Las acciones de la compañía de cohetes e inteligencia artificial SpaceX (SPCX), fundada por Elon Musk, cerraron en US$ 160,95, un alza de 19,22 % respecto a su precio de salida de US$ 135.

La magnitud del acontecimiento puede resultar difícil de dimensionar. Estas son las cifras detrás de la mayor OPI de la historia.

El valor de mercado actual de SpaceX, lo que la convierte en la sexta empresa estadounidense que cotiza en bolsa más grande.

La fortuna neta de Musk, que lo convierte en la primera persona billonaria del mundo. Posee casi la mitad de las acciones de SpaceX.

La cantidad de acciones de SpaceX que el paquete de compensación de Musk le permitirá comprar a un precio relativamente bajo. Sin embargo, eso solo ocurrirá si SpaceX logra establecer una colonia en Marte con un millón de habitantes.

El número de órdenes de compra de acciones de SpaceX que Fidelity recibió en menos de una hora. Una cifra récord de inversionistas minoristas, personas que operan en los mercados bursátiles por cuenta propia y no a través de firmas o instituciones profesionales, ordenó comprar acciones.

La cantidad de empleados de SpaceX. “Amo a la increíble gente de SpaceX más de lo que las palabras pueden expresar”, escribió Musk este viernes por la tarde en una publicación en X.

La cantidad de empleados de SpaceX que probablemente son millonarios ahora.

El número de satélites Starlink que la compañía puso en órbita este viernes. La empresa realiza lanzamientos de satélites de manera regular.

Los años transcurridos desde que Musk fundó SpaceX.

El porcentaje de aumento registrado en la primera jornada de cotización, al cerrar en US$ 160,95 frente al precio objetivo de US$ 135.

Las grandes OPI relacionadas con inteligencia artificial que se esperan este año. SpaceX fue la primera y se prevé que OpenAI y Anthropic sean las siguientes.

Las personas vestidas de astronautas que estuvieron en el balcón del Nasdaq durante el cierre de la jornada bursátil.

El puesto que ocupa SpaceX entre las mayores OPI de todos los tiempos.

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Con información de John Towfighi, Elisabeth Buchwald y Chris Isidore, de CNN.