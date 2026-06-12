Juez rechaza intento de detener pelea de UFC en la Casa Blanca

Por Devan Cole y Betsy Klein, CNN

Un juez federal rechazó una solicitud de dos residentes de Virginia para impedir que el presidente Donald Trump organice una pelea de UFC en la Casa Blanca este fin de semana.

La decisión de la tarde de este viernes del juez de distrito de Estados Unidos, Amit P. Mehta, se produjo en un caso presentado el fin de semana pasado por dos personas en Virginia que argumentaron que el evento, gestionado de forma privada, no puede celebrarse legalmente en el Jardín Sur de la Casa Blanca ni en el monumento a Lincoln, donde se espera que tengan lugar otros aspectos del viernes, antes de la pelea principal del domingo.

El juez, designado por el expresidente Barack Obama, concluyó que los dos demandantes no tienen el derecho legal —conocido como “legitimidad”— para impugnar el evento.

En consecuencia, no se pronunció sobre la legalidad de la pelea prevista.

Sin embargo, reconoció el argumento del Gobierno de que una decisión que detuviera el evento causaría un daño sustancial a las personas involucradas, incluyendo a Trump, los luchadores y miles de espectadores.

“Y luego están los US$ 60 millones que la UFC y las organizaciones afiliadas a la UFC han gastado en la organización del evento”, escribió el juez. “La posible pérdida de ese dinero como resultado de una suspensión de último minuto ordenada por el tribunal no puede ignorarse”.

Los demandantes —un activista político y un veterano de la guerra de Vietnam— argumentaron que el evento se celebra ilegalmente en la Casa Blanca porque los funcionarios se amparan en una norma federal que exime a los eventos relacionados con el 250 aniversario de Estados Unidos de cumplir con ciertas regulaciones de permisos.

El evento de la UFC, afirman, no se celebra en honor a la fundación del país, sino que tiene como objetivo celebrar el cumpleaños de Trump, que también cae en domingo. Por lo tanto, las autoridades y los organizadores privados del evento deberían haber cumplido con los trámites regulatorios habituales, como realizar una evaluación ambiental, antes de seguir adelante, argumentaron los demandantes.

“El evento no es ni ‘para la celebración del 250º aniversario de la independencia estadounidense’ ni, lo que es crucial, está siendo ‘planeado, organizado y ejecutado’ por el Gobierno federal”, escribieron los abogados que representan a los dos demandantes en documentos judiciales.

Se centraron en el hecho de que el evento es ejecutado en gran medida por entidades privadas y no es de naturaleza “oficial”. La pelea, dicen, en cambio enriquecerá a Trump, quien, según se informa, ha comprado acciones en la empresa matriz de la UFC. Los demandantes solicitaron a Mehta que interviniera temporalmente para impedir que el evento se celebrara este fin de semana mientras avanzan más procedimientos legales.

Según documentos judiciales presentados por el Gobierno de Trump en esta demanda, el evento le ha costado a la UFC más de US$ 60 millones.

La UFC es responsable de los “costos de producción, mano de obra, construcción y promoción”, mientras que el Gobierno federal promociona “equipo y servicios de emergencia, incluidos servicios de primeros auxilios/médicos, aplicación de la ley y seguridad”, dijo el director de gestión y administración de la Casa Blanca, Joshua Fisher, en una declaración jurada. Eso incluye “un volumen sustancial de alimentos perecederos para los 4.000 invitados previstos en el Jardín Sur y más de 120.000 invitados previstos en la Elipse”.

Aún no está claro cuánto les están costando a los contribuyentes esos servicios federales.

En los documentos presentados ante el tribunal esta semana para defender el proyecto, los abogados del Departamento de Justicia le dijeron a Mehta que no debía intervenir en nombre de los dos virginianos porque, según argumentaron, tal fallo perjudicaría injustamente a varias partes de la otra parte.

Rechazaron enérgicamente las afirmaciones de que el Gobierno estaba eludiendo las normas federales de permisos y violando diversas leyes en su esfuerzo por realizar el evento. La ley federal, afirmaron, no exige que el Congreso apruebe “estructuras temporales” en los terrenos de la Casa Blanca como la “garra”, como habían dicho los virginianos.

“Las estructuras temporales son omnipresentes en los terrenos de la Casa Blanca, erigidas para casi todos los eventos especiales, pero nadie había sugerido jamás que el Congreso debiera aprobar una ley para cada carpa de concierto o puesto de huevos de Pascua”, argumentó el Departamento de Justicia.

El Gobierno dijo que se esperaba que los trabajadores comenzaran a desmantelar la “estructura” el lunes.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.