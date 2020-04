Los conductores de autobuses de SunLine requieren que los pasajeros usen cubre-bocas

Kunamundo

Los conductores de autobuses de la Agencia de Tránsito de SunLine han comenzado a negar la entrada de pasajeros que no llevan cubiertas faciales con el fin de frenar la propagación del coronavirus.

Las cubiertas faciales pueden ser pañuelos, bufandas, polainas del cuello u otra ropa que no tenga agujeros visibles.

La agencia de tránsito puso la medida en vigor después de una orden emitida durante el fin de semana por funcionarios de salud del Condado de Riverside que instruyó a cualquier persona que salga de casa a llevar una cubierta facial .

Para mas info. For more information about the changes, go to www.sunline.org/covid.