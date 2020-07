El Condado de Riverside reporta un 20% mas de casos positivos

Kunamundo

Los funcionarios de salud del condado de Riverside publicaron la última actualización sobre la pandemia de coronavirus que muestra cambios en las últimas 24 horas.

El martes, el condado reportó 733 nuevos casos de coronavirus, con lo que el total ascendió a 26.481.

El Director de Salud Pública Kim Saruwatari señaló que los casos positivos son tres veces mas que el umbral del estado que es del 8%.

Saruwatari dijo durante la reunión de la Junta de Supervisores del martes que los casos han ido pasando a la demografía más joven. Los casos están aumentando entre los grupos de 5 a 17 y 18 a 39 años de edad.

5-17 - 1.716 casos

18-39 - 11,009 (Mayor cantidad de casos en un grupo de edad)

La trayectoria actual tiene el condado de Riverside alcanzando 29,809 casos para el 20 de julio. La tasa de duplicación actual, días que se tarda en duplicar los casos, se sitúa en 23,7 días.

El Dr. Cameron Kaiser, Oficial de Salud Pública, aconsejó a los residentes que no se reúnan con personas con las que no viven, advirtiendo que si el condado no reduce este tipo de transmisiones de alto riesgo, "entonces el estado intervendrá y nos hará".

El condado de Riverside también reportó tres muertes adicionales relacionadas con coronavirus hoy, con lo que el total asciende a 553.

Se han realizado más de 294.000 pruebas y 9.893 personas se han recuperado del coronavirus.

Kaiser señaló durante la reunión de supervisores de hoy que los resultados de las pruebas pueden retrasarse una semana o más".

"Una gota seguida de un fuerte aumento de los casos debería decirle que esos casos han estado aquí todo el tiempo y sólo ahora se están incorporando a nuestro sistema", dijo Kaiser.

Kaiser citó la alta tasa positivista del condado (que ahora se encuentra en alrededor del 20%) y el aumento de la hospitalización.



A partir del lunes 14 de julio, el uso de la cama de la UCI estaba en el 98,2%, sólo siete pacientes menos de alcanzar el 100% de nuevo. 139 de las 378 camas de la UCI en uso son para pacientes coronavirus positivos.

Las hospitalizaciones continuaron su descenso