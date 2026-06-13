¿Cómo jugará la selección de Brasil durante el Mundial 2026?

Por Pablo Antonio Garcia Escorihuela, CNN en Español

Carlo Ancelotti es conocido por su pragmatismo, una fórmula que lo ha llevado a ser uno de los más exitosos entrenadores de clubes en la historia. Las Champions ganadas con el Milan y el Real Madrid, así como sus títulos en Alemania, Italia, España e Inglaterra, lo avalan.

Lo que pocos imaginaron era ver a un italiano pragmático dirigiendo a uno de sus rivales antagónicos en las Copas del Mundo?

Asumir las riendas de Brasil es un reto aparte de cualquier otro. Dirigir a la oncena más ganadora de la historia del Mundial, donde cada ciudadano del país más grande de Sudamérica se siente un seleccionador nacional en potencia, y donde, además, no solo importa ganar, sino la forma en la que se logra el objetivo, es algo que representa una empresa no apta para cualquiera.

Ni siquiera para Ancelotti, que todavía no había encontrado un funcionamiento capaz de ilusionar a la “torcida” brasileña, aunque los últimos amistosos dejaron una buena impresión.

Ancelotti, sin ser un gran revolucionario de la táctica en su trayectoria, ha conseguido victorias importantes como entrenador, manejando los egos del vestuario y ajustando en el campo las piezas claves para dar con el toque correcto.

En el Milan, por ejemplo, consiguió cambiarle la carrera a Andrea Pirlo al volverlo un mediocentro nato, aprovechando sus habilidades como pasador. Más acá en el tiempo, le generó la confianza suficiente a Vinicius Jr. para mejorar su capacidad rematadora como extremo.

En Brasil, Ancelotti siempre ha partido de la misma base: cuatro defensores bien plantados, con dos carrileros, casi siempre salidores, y dos volantes de corte entre el medio campo y los delanteros. Luego, mucha libertad para los jugadores de ataque.

Su módulo táctico varía del 4-2-3-1 al 4-4-2, o incluso a un 4-2-4, con dos extremos muy abiertos y dos jugadores que entren por el centro, para generar superioridad en esa zona del campo.

Los laterales, muy posiblemente la dupla del Flamengo compuesta por Alex Sandro y Danilo, tratarán de integrarse al ataque o al menos de sumarse a la zona de volantes para la recuperación temprana de la pelota.

Esto genera posibilidades al ataque, pero un riesgo a la hora de defender, si el retroceso es lento y si los relevos de los volantes centrales no son efectivos.

Usa dos centrales altos, de mucha presencia, como Gabriel Magalhaes y Marquinhos, dos que se sumaron tarde a la concentración al tener que jugar la final de la Champions con el Arsenal y el PSG, respectivamente.

Bruno Guimaraes y Casemiro aparecen como los posibles volantes que ocupen el centro del campo. La experiencia y la pierna fuerte del ex Real Madrid y Manchester United, con la presencia física del jugador del Newcastle (que también puede sumarse eventualmente al ataque) serán clave para el equilibrio.

Y el carnaval viene, literalmente, en el ataque. En esta zona, Ancelotti tiene de donde escoger. Fijos, aparecen en las bandas Luiz Henrique, quién se ganó su lugar tras una muy buena doble fecha en marzo, y Vinicius Jr.

Y en el centro del ataque, Martinelli, Matheus Cunha, Raphinha, Igor Thiago, Endrick, todos con características diferentes, unos más creativos que otros, que son más rematadores. Todos letales, al final de cuentas.

Neymar es el factor que habrá que considerar como diferenciador en algún momento para esta selección. Seguramente jugará por el centro, sin tanta responsabilidad defensiva (más allá de hacer la presión en la salida), y con libertad de movimientos.

Si juega con Raphinha, caerá en posición de finalizador, si juega con Martinelli, Endrick, Thiago o Cunha, será más bien el habilitador de ese 9 de área.

Una herramienta capaz de destrancar un partido, cuando se pongan complicadas las cosas en las etapas decisivas del torneo.

Ancelotti tiene en sus manos un reto mayúsculo. Si su Brasil logra alzar el hexacampeonato, no solo habrá elevado aún más la vara de la oncena mas laureada de la historia en el fútbol internacional de selecciones, sino que, además, su nombre tendrá que ser considerado en esa siempre polémica charla sobre el mejor entrenador de todos los tiempos.

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