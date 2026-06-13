¿Quién era Niño Guerrero, el líder del Tren de Aragua que murió en un operativo conjunto de EE.UU. y Venezuela?

Por Uriel Blanco, CNN en Español

Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como Niño Guerrero y señalado como el máximo líder de la banda criminal Tren de Aragua (TdA), murió en un operativo conjunto entre las fuerzas de seguridad de Estados Unidos y Venezuela, anunciaron el viernes el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

El ataque contra el Niño Guerrero fue “rápido y letal”, informó Trump. En tanto, el Gobierno de Rodríguez indicó que el operativo conjunto se llevó a cabo en territorio venezolano, “en el sureste del estado Bolívar”, y afirmó que incluyó intercambio de inteligencia y apoyo técnico especializado.

Guerrero Flores llevaba años prófugo y tenía historial criminal desde hace décadas. Las autoridades venezolanas lo identificaron como “cabecilla de una organización criminal”, mientras que EE.UU. lo calificó como “el líder y fundador del TdA”.

De nombre completo Héctor Rusthenford Guerrero Flores, nació en la ciudad de Maracay, capital del estado venezolano de Aragua, según información del Departamento de Estado de EE.UU.

El Departamento de Estado agrega que el Niño Guerrero tiene como fecha de nacimiento el 30 de mayo de 1983, por lo que recientemente habría cumplido 43 años de edad.

Más adelante, Aragua, su estado de origen, se convertiría en parte del nombre de la banda que lideró y expandió en Venezuela, otros países del continente americano y más allá.

Guerrero Flores tenía un prontuario criminal registrado desde 2005, cuando fue detenido por el homicidio de un funcionario.

En septiembre de 2012, cuando se encontraba detenido en la cárcel de Tocorón, se reportó su fuga. El Niño Guerrero fue recapturado en 2013 en Barquisimeto, en el centro occidente de Venezuela.

Fue alrededor de esos años, entre 2013 y 2015, que la banda tomó el nombre de Tren de Aragua (aunque su origen se remonta a 2005) y se fundó dentro de la prisión de Tocorón, en el estado venezolano de Aragua.

Tras la recaptura de Niño Guerrero en 2013 y su encarcelamiento de nuevo en Tocorón, el Tren de Aragua comenzó a aliarse con otras bandas criminales para expandir sus dominios. Llegaron a controlar el barrio San Vicente, ubicado en Maracay, capital de Aragua, según el sitio especializado Insight Crime y reportes del Observatorio Venezolano de Violencia.

El 15 de diciembre de 2016, un tribunal de juicio del estado Aragua condenó a Guerrero Flores a 17 años y dos meses de prisión como responsable de doce delitos, entre ellos homicidio intencional, fuga de detenido, ocultamiento de arma de guerra, tráfico de drogas y asociación para delinquir.

El Tren de Aragua controló la prisión de Tocorón —llegando incluso a construir una piscina y restaurantes en su interior— hasta que el Gobierno de Venezuela la recuperó en octubre de 2023. El Niño Guerrero debía estar en ese momento en prisión, pero no fue encontrado y desde entonces permanecía prófugo.

El Departamento de Estado de EE.UU. ofreció una recompensa de US$ 5 millones por información que condujera a la captura o condena del Niño Guerrero a mediados de 2024.

En diciembre de 2025, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a Guerrero Flores de ordenar, dirigir y facilitar actos de terrorismo dentro de Estados Unidos.

Con Guerrero a la cabeza, el Tren de Aragua no solo expandió su presencia en Venezuela, sino que llegó a otros países de la región e incluso cruzó el Atlántico.

Insight Crime señala que el Tren de Aragua tiene presencia en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. En tanto, Transparencia Venezuela —el brazo venezolano de la organización no gubernamental Transparencia Internacional— dice que también tiene presencia en Brasil y Costa Rica. Asimismo, autoridades de México han informado de la detención de líderes y personas relacionadas con el TdA en el país.

En 2023, una investigación de CNN reveló la presencia de sus miembros en Estados Unidos.

En marzo de 2024, Gerso Guerrero, hermano del Niño Guerrero, fue detenido en Barcelona, España, y finalmente extraditado a Venezuela unos meses después. Esta detención llevó al Gobierno de España a desmantelar en noviembre de 2025 la primera célula del Tren de Aragua detectada en el país europeo.

En julio de 2024, el entonces presidente de EE.UU. Joe Biden designó al Tren de Aragua como una importante organización criminal transnacional.

Pero al inicio de su segundo mandato, Trump firmó un decreto en enero de 2025 que ordenaba al Departamento de Estado a iniciar el proceso para designar a la pandilla venezolana Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera. Ese proceso concluyó con la designación formal en febrero.

Así como Estados Unidos, Ecuador, Perú y Argentina también declararon al TdA como una organización terrorista.

También en enero de 2025, la Fiscalía General de Venezuela afirmó haber desmantelado al Tren de Aragua, pero, hasta el ataque conjunto recién anunciado el viernes, se desconocía el paradero de Niño Guerrero.

Luego de ello, EE.UU. siguió con una campaña masiva de inmigración que apuntó en mayor medida a venezolanos. El Gobierno estadounidense deportó en marzo de 2025 a cientos de personas después de que Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros, una amplia facultad para tiempos de guerra para acelerar las deportaciones de migrantes supuestamente vinculados al Tren de Aragua.

Unos meses después, en septiembre, el Departamento de Defensa comenzó a perseguir a supuestas embarcaciones de narcotráfico que operaban en el Caribe y el Pacífico oriental, algunas de las cuales fueron vinculadas a la banda venezolana.

Más de 200 personas han muerto en los ataques contra esas embarcaciones. La administración Trump no ha presentado pruebas públicas de la presencia de narcóticos en los barcos atacados, ni de su vinculación con cárteles de la droga. Esos ataques fueron la antesala de la captura de Nicolás Maduro por parte de una operación de EE.UU. en enero de este año.

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Con información de Michael Williams, Rafael Romo, Ray Sanchez, Belisa Morillo, Laura Weffer, Osmary Hernández, Max Saltman, Sebastián Jiménez, Pua Mosquera y Jaide Timm-Garcia, de CNN.