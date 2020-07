Identifican hombre abatido por las autoridades en tienda de armas.

Kunamundo

Un hombre que fue abatido por los ayudantes del sheriff del condado de Riverside cuando respondian a una llamada de alarma en una tienda de armas en Palm Desert fue identificado públicamente hoy como un residente de la ciudad dede Palm Desert de 33 años.

Aaron Solorio Granados murió en la escena del tiroteo reportado en el bloque 41-000 de Boardwalk el 23 de junio, según la sargento del sheriff Deanna Pecoraro.

Dijo que los agentes respondieron a una llamada de alarma a eso de las 10:30 p.m. en una tienda de armas en el área ubicada en la entrada principal. Después de establecer un perímetro, Granados supuestamente salió de la tienda armado, cuando los diputados le dispararon.

Los funcionarios del sheriff se negaron a especificar el nombre del negocio, pero C.V. Guns & Tackle en 41-945 Boardwalk es la única tienda de armas en el área.

No está claro si el hombre disparó a los diputados, o si les apuntó con un arma. Tampoco está claro si Granados robó algo de la tienda antes de partir.

Los diputados involucrados en el incidente fueron puestos en licencia administrativa después del tiroteo, y sus nombres no fueron revelados.

"Los diputados han vuelto al trabajo, pero como para cualquier otra pregunta relacionada con esta investigación, no podemos dar a conocer más detalles", dijo Pecoraro el miércoles.

Granados no tiene delitos graves o condenas por delitos menores en el Condado de Riverside, de acuerdo a registros de la corte.