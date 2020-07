La pandemia tiene efectos en las tasas de criminalidad en el Valle de Coachella.

Kunamundo

Un nuevo tiroteo en Desert Hot Springs cerca de la intersección de West Drive y Santa Cruz Road movilizó a las autoridades , durante un período reciente en el que las tasas de criminalidad han bajado generalmente por todo el valle de acuerdo a las autoridades.

Los representantes de los departamentos de policía del valle nos dicen que actividades como robos, delitos de propiedad se desaceleraron durante el el confinamiento temporal debido a la pandemia y no aumentaron cuando los negocios se reabrieron.

"La gente estaba en sus hogares, así que estaban haciendo un mejor trabajo cuidando y protegiendo sus propiedades", dijo el Oficial Administrativo del Departamento de Policía de Indio, Ben Guitron.

Incluso después del reciente levantamiento de las restricciones, los representantes de la policía en Cathedral City e Indio nos dicen que la tasa de criminalidad y las llamadas de servicio se mantuvieron relativamente planas, a pesar de 3 homicidios en Cathedral City en marzo y 4 en Indio en lo que va de año.

En cuanto a la pandemia, los representantes de esos dos departamentos y de la policía de Palm Springs nos dicen que no han visto ningún pico de crimen directamente atribuible a la Pandemia.

"No creemos que la pandemia haya sido un factor importante para influir o contribuir al crimen", dijo el comandante de la policía de la ciudad de la catedral, Paul Herrera.

Le pedimos al jefe de policía de Desert Hot Springs, Jim Henson, que comentara sobre el crimen en la ciudad relacionado con la pandemia y nos dijeron que no estaba disponible para comentar, mientras investigaba el tiroteo de la noche a la mañana.

Dos analistas de crimen con los que hablamos dicen que el crimen suele aumentar durante el verano.

Esa tendencia, combinada con otros factores, como la pérdida de empleo, las dificultades financieras, el aislamiento y el estrés mental y emocional causado por la pandemia, podria generar un aumento en las tasas de criminalidad en los próximos días, un evento que preocupa a las autoridades.

"La gente está bajo mucho estrés. La gente está lidiando con el estrés mental. Es un momento difícil para mucha gente", dijo Chris Hermann, analista criminal y profesor asistente en CUNY, John Jay College of Criminal Justice.

Mientras permanecen vigilantes, los oficiales en Palm Springs, Cathedral City e Indio dicen que no están anticipando los picos de crimen en los próximos días y esperan que sus enfoques sobre el crimen y las fuerzas del orden sigan siendo los mismos.

El Departamento del Sheriff del Condado de Riverside ofrece servicios de policía en Coachella, La Quinta, Palm Desert, Rancho Mirage y Indian Wells.

El Departamento no respondió a nuestra solicitud de comentarios.