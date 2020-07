‘United Lift’ ofrece $33 millones en asistencia de alquiler a los afectados por COVID-19.

Kunamundo

El condado se ha asociado con algunas organizaciones sin fines de lucro locales, creando un programa para ayudar a aquellos que no pueden pagar su alquiler debido a los impactos de COVID-19.

El programa de asistencia de alquiler se llama United Lift, donde están ofreciendo $33 millones de dólares en asistencia de alquiler a aquellos aquí en el condado de Riverside.

"No hay un teléfono en nuestra oficina que no esté lleno de mensajes de personas que están experimentando un trauma profundo", dijo Heather Vaikona, Presidenta y CEO de Lift to Rise, una de las personas sin fines de lucro involucradas.

Ella dice que tienen la meta de ayudar a 10.000 familias a nivel local con asistencia de alquiler entre los meses de junio y noviembre. La primera ronda de pagos ya salió.

"Los datos son realmente asombrosos. El 70% de las personas que han solicitado la mujer son jefas de familia... que es en todo el condado. El 45% de los solicitantes son madres solteras", dijo Vaikona.

El próximo período de solicitud se abre el miércoles de esta semana el 15 de julio para aquellos que pueden probar una dificultad relacionada con COVID-19. "Las personas pueden solicitar independientemente de su estatus migratorio", dijo Vaikona.

Si se aprueba, dice que la asistencia de alquiler debe cubrir el 100% del total del alquiler vencido, hasta $3,500 por hogar.

Los interesados deben ir a www.unitedlift.org para solicitar o simplemente llamar al 211. "211 es un condado que es un número que la gente puede llamar", explicó Vaikona. La aplicación está disponible en inglés y español.

El fondo fue creado para mantener a las familias unidas y prevenir el hacinamiento en los hogares: "Las familias están teniendo que duplicarse y triplicarse, y eso también es un problema de salud pública en este momento", dijo Vaikona.

El condado también espera evitar un aumento en la falta de vivienda que dicen que ya estamos viendo.

"Es verdaderamente importante para nosotros que todas las familias necesitadas vengan a nosotros y pidan la ayuda que está allí para ellos", dijo Heidi Marshall, Directora del Departamento de Vivienda de Rivco, Prevención de la Falta de Vivienda.