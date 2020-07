Varios Rite Aids locales ahora están ofreciendo pruebas gratuitas de coronavirus

Kunamundo

Rite Aid ha abierto varios sitios de pruebas de coronavirus alrededor y cerca del Valle de Coachella.

Los residentes ahora pueden obtener pruebas gratuitas de coronavirus en las tiendas Rite Aid en las ciudades de Coachella, Desert Hot Springs, Indio, Banning, y Beaumont.

Los sitios de prueba utilizarán pruebas nasales de auto-swab y serán supervisados por los farmacéuticos de Rite Aid.

Las pruebas se realizarán entre las 10 a.m. y las 8 p.m. (lunes a viernes) y de 10 a.m. a 5 p.m. (Sab-Dom). Todos los adultos mayores de 18 años, incluso si no presentan síntomas del virus.

Debe programar una cita antes de dirigirse a la tienda.



Los Síntomas mas communes son :

Fiebre

Tos

Dificultad para respirar o dificultad para respirar

Escalofríos

Temblores repetidos con escalofríos

Dolor muscular

jaqueca

Dolor de garganta

Nueva pérdida de sabor u olor

Puede llamar a los Centros para el Control de Enfermedades con cualquier pregunta al 211 y 800–CDC –INFO (800 – 232 – 4636).

Si desea ser visto en Eisenhower Health, llame primero a su línea directa de coronavirus al 760-837-8988 o 760-TEST988.