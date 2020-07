El Condado de Riverside reporta 518 nuevos casos de Covid-19,mientras se reporta fuerte disminución de las hospitalizaciones en Eisenhower

Kunamundo



El viernes, el condado reportó 518 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que el total ascendió a 28.695.



Hasta el momento se han realizado más de 307.617 pruebas. 6.645 pruebas más que ayer.

10.416 personas se han recuperado del coronavirus, un aumento de 145 recuperaciones desde el jueves.

El Dr. Cameron Kaiser, Oficial de Salud Pública, dijo el martes que los resultados de las pruebas pueden retrasarse una semana o más".

Durante la reunión de la Junta de Supervisores del martes, el Director de Salud Pública, Kim Saruwatari, dijo que los casos del condado se han ido trasladando a la demografía más joven y que los casos están aumentando en los grupos de 5 a 17 y 18 a 39 años.

Hoy en día, casi la mitad de los casos fueron del grupo de edad de 18 a 49 años.

5-17 - 1.857 casos (29 más desde el jueves)

18-39 - 12.034 (231 novedades desde el jueves)

Saruwatari también señaló que la tasa de positividad del condado es actualmente del 20%, casi tres veces el umbral del estado del 8%.

La trayectoria actual tiene el condado de Riverside alcanzando 29,809 casos para este lunes. La tasa de duplicación, o la cantidad de días que se tarda en duplicar el número de casos, actualmente se sitúa en 24 días.

El Dr. Kaiser aconsejó a los residentes que no se reunieran con personas con las que no vives, advirtiendo que si el condado no reduce este tipo de transmisiones de alto riesgo, "entonces el estado intervendrá y nos hará".