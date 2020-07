La mayoría de las aulas escolares de California no pueden reabrirse mientras que el número de coronavirus aumente, dice el gobernador

Kunamundo

Las escuelas privadas y públicas en los condados de la lista de monitoreo de coronavirus de California deben permanecer cerradas bajo la nueva guía del gobernador.

Treinta y tres de los 58 condados de California, que representan más del 80% de la población del estado, están en la lista de vigilancia.

Una vez que un condado ha estado fuera de la lista durante 14 días consecutivos, las escuelas pueden reabrirse.

Hay una excepción. Los oficiales de salud locales pueden permitir que las escuelas primarias reabran para recibir instrucción en persona si el superintendente del distrito solicita una exención.

Newsom pidió el lunes a estos condados que cerraran actividades en el interior, como gimnasios/centros de fitness, lugares de culto, oficinas para sectores no críticos, servicios de cuidado personal, peluquerías y barberías y centros comerciales interiores.

Las escuelas allí tendrán que cumplir criterios estrictos para reabrir, incluyendo medidas de distanciamiento físico y el uso de revestimientos faciales, dijo. Newsom también recomendó pruebas regulares de coronavirus y "aprendizaje riguroso a distancia", que incluye la interacción diaria en vivo con los maestros y otros estudiantes.

Bajo la nueva guía, el personal y los estudiantes de tercer grado o superior tendrán que usar revestimientos faciales en las aulas. Se alentará a los estudiantes desde el jardín de infantes hasta el segundo grado a usarlos, pero no será obligatorio.

El gobernador también advirtió que las escuelas pueden ser cerradas de nuevo si más del 5% de la escuela es positiva. Un distrito tendrá que cerrar si el 25% de sus escuelas están cerradas dentro de un período de 14 días.

Newsom hizo hincapié en que "el aprendizaje no es negociable" y que "las escuelas deben proporcionar una instrucción significativa durante la pandemia, ya sea que estén físicamente abiertas o no".

El estado ha invertido $5.3 mil millones en fondos adicionales con prioridad en el capital, anunció Newsom. Esto se utilizará para compras adicionales para EPI y es dinero disponible para abordar la brecha digital, dijo.

La decisión de Newsom se produce después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos retrasaran la publicación de documentos de referencia sobre la reapertura segura de las escuelas, lo que se esperaba para el final de la semana. El presidente Donald Trump ha pedido repetidamente que las escuelas reabran, incluso cuando la pandemia de coronavirus aumenta en partes del país, incluida California.

A principios de esta semana, algunos de los distritos escolares más grandes del estado anunciaron que continuarían con el aprendizaje completo a distancia en el otoño, en lugar de devolver a los estudiantes a los campus. Las decisiones de los distritos escolares de Los Angeles, San Diego, San Francisco y Sacramento significaron que más de 1 millón de estudiantes no regresarían a las aulas en agosto.