Autoridades de salud estiman que más de 100 mil personas en el condado de Riverside fueron positivos al coronavirus sin saberlo

El Sistema de Salud de la Universidad de Riverside anunció que los resultados del estudio de pruebas de anticuerpos COVID-19 han llevado a estimaciones que concluyen que más de 100.000 residentes del Condado de Riverside pudieron haber sido infectados con coronavirus, muchos de ellos sin presenter ningun sintoma.

El estudio aleatorizado se llevó a cabo durante dos fines de semana este mes. Los funcionarios dicen que los resultados aún se están analizando.

Como parte del estudio, los funcionarios de salud esperaban probar 3.500 residentes seleccionados al azar, pero solo 1.726 personas fueron probadas. Las pruebas se están utilizando para determinar si habían estado expuestos al coronavirus y desarrollado anticuerpos COVID-19.

Los anticuerpos son parte de la defensa del cuerpo contra las infecciones. Los anticuerpos se desarrollan y permanecen en la sangre incluso después de que la infección haya terminado.

Los funcionarios de salud del condado publicaron algunos resultados preliminares del estudio:

1.726 individuos fueron probados y 101 demostraron que habían desarrollado anticuerpos para COVID-19, esta es una tasa de positividad del 5,9 por ciento.

1.621 dio negativo; Cuatro tuvieron resultados poco claros.

Los funcionarios dicen que sobre la base de estos datos, se estima que ha habido entre 118.000 y 175.400 infecciones en el condado de Riverside. Hasta el lunes 27 de julio 35.187 personas han dado positivo por el virus desde el inicio de la pandemia.

"Este estudio describe la prevalencia de COVID-19, que se utilizará para informar los esfuerzos de planificación. Este estudio es único en el sentido de que incluía tanto a niños (5 años en adelante) como adultos", lee un comunicado de prensa de funcionarios del condado de Riverside.

RUHS no creará una lista de participantes y no recopilará la información individual del estudio.

"Los datos obtenidos del estudio proporcionan información importante que ayudará a guiar nuestros esfuerzos y dirección a medida que avanzamos", dijo el Dr. Errin Rider, director de laboratorio del Sistema de Salud de la Universidad de Riverside-Salud Pública. "Agradecemos a aquellos que aceptaron participar en el estudio; han contribuido a la lucha contra la pandemia".

El estudio fue aleatorio, los residentes no pudieron ser voluntarios para el estudio porque los funcionarios de salud querían una muestra más representativa de la comunidad.