La mayoría de los anuncios de viviendas en el área de Chicago podría desaparecer del sitio web Zillow. Este es el motivo

Por Samantha Delouya, CNN

Este miércoles, cientos y quizás miles de anuncios de viviendas en el Medio Oeste comenzarán a desaparecer del sitio web Zillow en medio de una creciente disputa legal entre algunos de los actores más importantes del sector inmobiliario.

Midwest Real Estate Data (MRED) anunció que cortaría el acceso de Zillow a su base de datos regional de anuncios de viviendas que presta servicios a Chicago y sus alrededores a la medianoche (hora central).

La medida de MRED, que ha acusado a Zillow de violar sus normas de licencia, marca una escalada en la disputa sobre los llamados anuncios privados: viviendas que se comercializan a compradores selectos antes de aparecer en sitios web públicos de búsqueda de viviendas. Ahora, esta compleja disputa está afectando directamente a las viviendas que compradores y vendedores pueden ver en línea.

El año pasado, Zillow anunció una nueva norma para agentes y agencias inmobiliarias: cualquier anuncio de vivienda dirigido a consumidores debe publicarse en Zillow en un plazo de 24 horas, o será prohibido. La empresa afirmó que estas normas buscan garantizar la transparencia y la equidad ante el crecimiento de las redes de anuncios privados.

MRED gestiona aproximadamente 250.000 anuncios al año, principalmente en Illinois y algunas zonas de Wisconsin, Iowa e Indiana, y recientemente anunció una alianza con Compass, la mayor agencia inmobiliaria del mundo, para crear una red nacional de anuncios privados. MRED argumenta que la prohibición de anuncios privados impuesta por Zillow infringe sus normas, ya que perjudica desproporcionadamente a una agencia: Compass.

La semana pasada, Zillow demandó a MRED y a Compass ante un tribunal federal, acusándolas de conspirar para impedir el acceso de Zillow a los anuncios de MRED.

Zillow sostiene que MRED está controlada de facto por Compass, y señala que la agencia ocupa tres puestos en el consejo de administración de MRED (de un total de 17). Zillow afirmó que MRED actúa en nombre de Compass para ampliar los listados privados y socavar las normas de Zillow.

“Seamos claros sobre lo que realmente está sucediendo: al amenazar el acceso de los usuarios de Zillow a todos los listados en el área metropolitana de Chicago, MRED está utilizando su monopolio sobre Chicago como arma para controlar cómo Zillow gestiona los listados en lugares como California y Florida —mercados a miles de kilómetros de Chicago donde MRED nunca ha operado— todo para darle una ventaja a la mayor agencia inmobiliaria del país”, declaró un portavoz de Zillow.

Compass y su director ejecutivo, Robert Reffkin, han sido durante mucho tiempo firmes defensores de los listados privados.

Los listados tradicionales suelen mostrar el historial de precios de una vivienda y el tiempo que lleva en el mercado; información obtenida de las bases de datos del servicio de listado múltiple (MLS), como MRED, que los agentes inmobiliarios utilizan para compartir propiedades en venta.

Reffkin ha calificado esa información como una “asesina de valor”, argumentando que los anuncios privados benefician a los vendedores, quienes deberían poder elegir cómo comercializar sus viviendas.

Los críticos afirman que el sistema podría presionar injustamente a los vendedores para que cierren tratos con compradores representados por otros agentes de Compass, lo que resultaría en que la agencia cobrara comisiones de ambas partes de la transacción. Compass niega esta afirmación.

En enero, Compass adquirió Anywhere Real Estate, creando la mayor agencia inmobiliaria del país y consolidando a Reffkin como uno de los actores más influyentes del sector. Desde entonces, más agencias han adoptado los anuncios privados y los anuncios de “próximamente” que mantienen oculto al público el historial de precios y el tiempo que una vivienda lleva en el mercado.

El año pasado, Compass demandó a Zillow tras el anuncio de su normativa que restringía los anuncios privados, acusando a la empresa de participar en una conspiración anticompetitiva para mantener su dominio en el mercado inmobiliario digital. Sin embargo, Compass retiró la demanda a principios de este año.

“Restringir la visibilidad de los anuncios y penalizar a los agentes por ejercer opciones de marketing legales y estratégicas socava la libertad de elección del consumidor”, declaró esta semana un portavoz de Compass en relación con la disputa legal de Compass con Zillow. “Los compradores en Chicago no deberían verse privados del acceso a los anuncios porque una plataforma no esté de acuerdo con la forma en que un propietario decide comercializar su propiedad”.

Esta semana, Zillow solicitó a un tribunal federal de Illinois que impidiera a MRED interrumpir su servicio de anuncios, pero el juez aún no ha emitido una decisión.

MRED ha declarado que mantendrá su servicio de anuncios de viviendas interrumpido mientras Zillow continúe prohibiendo los anuncios de viviendas que se comercializaron inicialmente de forma privada.

“Las normas de este MLS existen para proteger a todos los agentes participantes y a todos los consumidores que confían en una imagen completa y precisa del mercado”, afirmó Rebecca Jensen, directora ejecutiva de MRED, en un comunicado. “Estas normas se aplican por igual a todos los participantes, independientemente del tamaño de su audiencia o del alcance de su plataforma”.

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