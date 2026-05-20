Impactante subida de precios en el Día de los Caídos: la gasolina roza máximos históricos

Por Matt Egan, CNN

Decenas de millones de estadounidenses que saldrán a la carretera este fin de semana del Día de los Caídos se enfrentarán a precios de la gasolina históricamente altos.

La guerra con Irán ha desestabilizado el sistema energético mundial, provocando un aumento del costo de la gasolina en todo el país a pesar de las medidas de emergencia adoptadas por la administración Trump para limitar los daños.

El impacto de los precios en el Día de los Caídos, el inicio no oficial de la temporada de viajes de verano, se suma a la frustración por el costo de vida que ha generado descontento entre los votantes respecto a la economía de Trump.

GasBuddy, una plataforma colaborativa de precios de combustible, prevé que el precio promedio nacional rondará los US$ 4,48 por galón este fin de semana del Día de los Caídos.

Esto representaría un aumento del 42 % con respecto al año pasado y el segundo más alto registrado, según GasBuddy.

La única vez que la gasolina fue más cara el Día de los Caídos fue en 2022, cuando el precio promedio fue de US$ 4,61 por galón tras la invasión rusa de Ucrania.

Lamentablemente, es posible que no dejen de subir.

Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo de GasBuddy, declaró a CNN que prevé que el precio medio nacional de la gasolina regular alcance los US$ 5 por galón en algún momento del próximo mes si el estrecho de Ormuz permanece cerrado.

Para el verano (entre el Día de los Caídos y el Día del Trabajo), GasBuddy prevé un promedio nacional de US$ 4,80 por galón. Esto superaría el récord anterior de US$ 4,43 por galón registrado durante la presidencia de Biden en 2022.

“Los precios fueron increíblemente estables el verano pasado. Este verano es probablemente todo lo contrario, quizás el más volátil”, comentó De Haan, y agregó que su pronóstico para el verano depende de lo que suceda con el estrecho de Ormuz.

A pesar del alto precio de la gasolina, se espera que un número récord de 39,1 millones de estadounidenses viajen en coche este fin de semana del Día de los Caídos, según la AAA. Esta cifra apenas ha variado con respecto a los 39 millones del año pasado.

El alza en los precios de la gasolina es especialmente dolorosa para quienes tienen que recorrer largas distancias para ir al trabajo. Chris Haenel, residente de Pittsburgh, calcula que gasta US$ 80 a la semana en gasolina, en comparación con los US$ 50 de antes de la guerra con Irán.

“Todos los días paso en coche por la gasolinera y es una locura”, declaró Haenel, que se dedica a reparar ordenadores.

El alza de los precios de la gasolina elevó la tasa de inflación en Estados Unidos a casi el 4 % en abril.

Por primera vez en tres años, los salarios reales (ajustados a la inflación) están disminuyendo. En otras palabras, los precios al consumidor suben más rápido que los sueldos.

“Todo sube, excepto el sueldo. Mi esposa llega a casa con tres bolsas de la compra y son US$ 300”, se quejó Haenel. “Tengo 60 años y estoy intentando ahorrar para la jubilación, pero esto limita mis posibilidades de ahorro”.

Según estimaciones del Laboratorio de Soluciones Climáticas de la Universidad de Brown, los estadounidenses se enfrentan a un aumento estimado de US$ 43.000 millones en los costos de la energía desde que comenzó la guerra con Irán.

Esta estimación se basa en el precio actual de la gasolina y el diésel en relación con los que probablemente habrían tenido sin la guerra.

Según la investigación de Brown, solo la gasolina le cuesta ahora a los consumidores unos US$ 24.000 millones, lo que supone casi US$ 200 por hogar.

Los votantes están frustrados con la forma en que el presidente Donald Trump ha manejado lo que solía ser un tema clave para él.

Solo el 21 % de los estadounidenses aprueba la gestión de Trump en materia de precios de la gasolina, según una encuesta de CNN publicada la semana pasada. La mayoría de los republicanos desaprueba su manejo de este tema.

Según una encuesta de CNN, la gran mayoría de los estadounidenses (75 %) afirma que la guerra con Irán ha tenido un efecto negativo en sus finanzas.

“El presidente Trump mantiene su compromiso de impulsar plenamente el dominio energético estadounidense, reducir los costos y aumentar los ingresos de las familias estadounidenses trabajadoras”, declaró Taylor Rogers, portavoz de la Casa Blanca.

Y agregó: “A medida que el presidente continúa ejerciendo la máxima presión sobre Irán con el bloqueo vigente para poner fin a este conflicto, veremos cómo los mercados energéticos mundiales se estabilizan y los precios del gas vuelven a caer a los mínimos de varios años que los estadounidenses disfrutaron antes del inicio de la Operación Furia Épica”.

La Casa Blanca ha tomado una serie de medidas drásticas destinadas a frenar el aumento de los precios de la gasolina, incluyendo la liberación de cantidades récord de petróleo de las reservas estratégicas, la exención de la Ley Jones, la invocación de la Ley de Producción de Defensa y la suspensión de las sanciones petroleras rusas.

El martes, Trump restó importancia al aumento repentino de los precios de la gasolina.

“Esto no es nada”, manifestó Trump a los periodistas. “Agradezco que todos lo hayan aguantado un poco. No durará mucho más”.

Trump ha argumentado que un aumento temporal del costo de la energía es un precio pequeño a pagar por los beneficios de seguridad que supone impedir que Irán obtenga un arma nuclear.

Gary Auerswald, un jubilado que vive en Illinois, no está de acuerdo.

“No es un precio pequeño a pagar. Es un precio muy alto. No le importamos”, indicó Auerswald refiriéndose a Trump.

Auerswald, mecánico y soldador jubilado, comentó que él y su esposa ya tenían dificultades para llegar a fin de mes, ya que viven de la Seguridad Social. Ahora, los precios de la energía los obligan a tomar decisiones difíciles sobre sus gastos.

“El alto precio de la gasolina nos está arruinando. Es un golpe muy duro”, aseguró.

Auerswald sostuvo que le gustaría visitar a su bisnieta de 3 años en el norte de Illinois, pero que no hará el viaje debido al alto costo de la gasolina.

“No podemos verla porque es un viaje largo y caro”, expresó. “Básicamente estamos confinados en casa”.

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