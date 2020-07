La policía de Palm Springs investiga dos tiroteos cercanos

Kunamundo

Las investigaciones estan en curso tras dos tiroteos reportados a una milla de distancia en Palm Springs, incluyendo uno en el que un hombre fue herido, dijo la policía.

El primer tiroteo fue reportado a las 4:15 p.m. del jueves en el Bloque 1500 de East San Rafael Drive, según el Departamento de Policía de Palm Springs.

La policía que respondía a una llamada de disparos estaba registrando la zona cuando se enteraron de que un hombre de 27 años fue llevado a un hospital cercano que sufría de una herida de bala. La policía dijo que le dispararon cerca de la ubicación de la llamada original.

El hombre no identificado sufrió lesiones descritas como moderadas y estaba en condición estable a partir del viernes, dijo la policía.

El viernes, alrededor de las 12:40 a.m., el despacho de la policía recibió una llamada de un hombre de 54 años que dijo que un disparo impactó su auto cerca de North Indian Canyon y Tramview Road.

El hombre no resultó herido. La policía dijo que el hombre fue atrapado en el fuego cruzado de dos vehículos cuyos ocupantes se disparaban unos a otros antes de huir de la escena.

Nadie ha sido arrestado en el tiroteo, y la policía no ofreció un motivo o detalles adicionales.

La policía pidió a los testigos que llamaran a la Oficina de Detectives del departamento al 760-323-8129. Los tipsters anónimos también pueden llamar a Crime Stoppers al 760-341-7867.