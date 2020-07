Bomberos contienen incendio de arboles de tamarisk en Bermuda Dunes

Kunamundo

Los bomberos estaban luchando contra un incendio de árboles de tamarisk a lo largo de las vías del ferrocarril Union Pacific en Bermuda Dunes a primera hora de la mañana del miércoles.

Las llamas fueron reportadas a las 4:04 a.m. entre las vías del ferrocarril y Country Club Drive cerca del aeropuerto de Bermuda Dunes aproximadamente a una milla al este de Washington Street.

La Patrulla de Carreteras de California cerró Country Club Drive entre Jefferson Street y Adams Street mientras los bomberos trabajaban para apagar las llamas, visibles desde la Interestatal 10. La carretera fue reabierta al tráfico a las 9:00 a.m.

El fuego fue declarado contenido a las 5:59 a.m. después de quemar aproximadamente un acre de árboles. Los bomberos dijeron que el fuego quemó 771 pies de línea de árboles.

El tráfico de la autopista en la Interestatal 10 no se vio afectado por el incendio, pero al menos dos trenes de carga de Union Pacific fueron vistos detenidos en las vías justo al oeste de la escena del incendio durante el incendio.

No hubo detalles inmediatos sobre ninguna lesión o una causa. Se esperaba que los bomberos permanecieran en la escena hasta aproximadamente las 8:00 a.m.

Los bomberos han atendido a varios otros incendios en la misma zona en el pasado, que comenzaron a partir de campamentos sin hogar.