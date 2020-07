Cierre temporal por calor extremo de sitio de pruebas de Covid-19 en Indio

Kunamundo

El sitio de pruebas de coronavirus ubicado en los terrenos de la Feria del Condado de Indio cerró temporalmente el jueves y planea cerrar a las 10 a.m. del viernes y el sábado "debido al clima extremadamente caluroso."

Cameron Kaiser hizo el anuncio a través de las redes sociales esta mañana, casi media hora antes del cierre de las 10 a.m.

"Dado que el personal está afuera en el recinto ferial, se tomó la decisión de cerrar a las 10 a.m. para garantizar la seguridad frente a posibles enfermedades relacionadas con el calor", dijo Brooke Federico, portavoz del condado de Riverside. "El calor no afectará a los otros lugares de pruebas del condado o del estado, ya que el personal y los miembros de la comunidad están dentro de los edificios en esas ubicaciones."

Riverside County también opera lugares de pruebas en Coachella Valley en Desert Hot Springs, Cathedral City y Coachella.

Según el equipo meteorológico de First Alert, los máximos subirán a niveles casi récord (y casi récord de todos los tiempos) a medida que avanzamos en el fin de semana. Tanto un Aviso de Calor como un Aviso de Calor Excesivo están en su lugar hasta el sábado. Los máximos podrían igualar la lectura de 121 grados que alcanzamos el 12 de julio.