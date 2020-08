Caos en complejo de apartamentos en Palm Desert

Kunamundo

10 personas no tienen hogar después de que un incendio destruyera apartamentos de un complejo residencial de Palm Desert.

Una de las familias compartió su aterradora experiencia al despertarse envueltos en llamas.

"Recuerdo que mi hermano me despertó y me dijo que había un incendio y miro fuera de mi ventana y veo destellos naranjas y rojos como uno imaginaría si fuera una película", dijo Linda Ceniceros a News Channel 3.



Más de 40 bomberos se precipitaron a la escena en Santa Rosa Way, cerca de la avenida Portola. Las llamas venían de un garaje y se habían extendido a dos apartamentos.

"Toda mi cocina fue incendiada. Toda la pared. Los bomberos tuvieron que cavar en mi techo, que también era una parte de la cocina y parte de mi baño", dijo.

Otro apartamento fue muy dañado por el calor radiante y un cuarto apartamento solo tenía daños menores.

"Toda mi casa estaba completamente en cenizas", dijo. "No pudimos encontrar muchas ropa que estuvieran disponibles para usar debido a todas esas toxinas", agregó. Ceniceros dijo que la Cruz Roja y los bomberos fueron muy útiles para su familia.

"Mi padre es diabético y en realidad hablé con ellos para ver si podían recuperar parte de su medicina y, lamentablemente, la medicina se había derretido", dijo.

Ceniceros dijo que su familia ahora está buscando otro lugar para vivir. Crearon una página de Go Fund Me

https://www.gofundme.com/f/help-a-local-students-family?utm_medium=sms&utm_source=product&utm_campaign=p_susi-sms-welcome